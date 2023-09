Putin ma problem. Kreml już podjął decyzję. "Rozpocznie się 1 października"

Rosja na własne życzenie zmaga się z coraz większymi problemami we własnej armii. Pomimo że w ubiegłym roku zmobilizowano ok. 300 tys. rekrutów, wojska Kremla nie poczyniły żadnych postępów na froncie w Ukrainie. 1 października w całej Rosji rozpocznie się nowy pobór do wojska - z wyjątkiem obwodów na Dalekim Wschodzie, gdzie pobór rozpocznie się miesiąc później.

Według propagandowych mediów poborem zostaną objęte również osoby mieszkające na terenach okupowanych przez Rosję w Ukrainie. Okres obowiązkowej służby w wojskach Putina będzie wynosił 12 miesięcy.

Rosja. Nowy pobór do wojska. Kreml planuje cichą mobilizację?

Kreml zapewnia, że poborowi nie będą wysyłani na front wojny w Ukrainie. Obowiązkiem wojskowym objęci są mężczyźni w wieku 18-30 lat.

- Chcę podkreślić, że sztab generalny nie planuje prowadzenia dodatkowych działań mobilizacyjnych. Jest wystarczająca liczba osób, które chcą zaciągnąć się do służby wojskowej na podstawie kontraktu oraz osób, które podpisały już kontrakty na służbę wojskową w ramach sił zbrojnych Rosji, a także ochotników, którzy zdecydowali się wziąć udział w "specjalnej operacji wojskowej" (tak Kreml nazywa inwazję na Ukrainę - red.) - powiedział Władimir Cymliański z resortu obrony Rosji.

Po ubiegłorocznej decyzji Putina o "częściowej" mobilizacji w całej Rosji doszło do aktów podpaleń i innych ataków na centra rekrutacyjne. Kreml musiał ratować się zaciągnięciem kryminalistów do Grupy Wagnera i innych organizacji najemniczych, aby wypełnić luki na froncie.