Samuel Pereira nie został wpuszczony do TVP. Wypchnięto go za drzwi

Z opisu zamieszczonego pod postem wynika, że sytuacja miała miejsce przed siedzibą Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza w Warszawie. Były szef TVP Info Samuel Pereira próbował wejść do środka, jednak zostało mu to uniemożliwione przez grupę mężczyzn.

Samuel Pereira nie został wpuszczony do siedziby TVP

Były szef TVP Info i były wiceszef TAI nie odpuszcza. Wiele osób żartowało z Pereiry, gdy podawał jedzenie i napoje politykom PiS podczas spotkania wigilijnego w siedzibie TVP, którą politycy okupowali "w obronie wolnych mediów". Kolejna wizyta na Woronicza nie doszła jednak do skutku.

"Samuel Pereira zaatakowany przez Piotra Jabłońskiego na Woronicza. Tuskiewscy uzurpatorzy nie wpuścili legalnego wiceprezesa TVP, dyrektorów TAI oraz członków KRRiTv i RMN na posiedzenie Rady Nadzorczej w siedzibie spółki" - napisał użytkownik Twittera/X, który udostępnił nagranie. Na filmiku słychać, jak ktoś krzyczy: "Co tu się dzieje? Proszę nie stosować agresji! Czemu pan go popycha?! Policja!". Co istotne, widać też mundurowych, którzy spokojnie tłumaczyli coś niestrudzonemu Pereirze.

Przypomnijmy, że 19 grudnia minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz, jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, odwołał dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz ich Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek.

W środę warszawski sąd rejonowy oddalił wniosek o wpisanie nowych członków zarządu TVP po zmianach, którymi kierował minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz - m.in. Tomasza Syguta i Piotra Zemłę. Później tego samego dnia poinformowano, że rozszerzono stary zarząd Telewizji Polskiej S.A. Członek Rady Mediów Narodowych Marek Rutka przekazał, że gremium "głosami 3/2 rozszerzyło nieistniejący zarząd TVP do dwóch osób".

Źródło: Radio ZET/Twitter