Koszmar na drodze, zginęły dwie osoby. Huknęło tak, że uszkodzono auto na poboczu

Tragiczny wypadek, jak poinformował PAP dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, wydarzył się po godz. 17 w miejscowości Sobibór. Na trasie wojewódzkiej nr 812 między Chełmem a Włodawą zderzyły się mercedes i renault.

- Niestety dwie osoby zginęły, to mężczyźni w wieku 63 i 66 lat. 58-letnia kobieta została ranna – powiedział PAP dyżurny. Ofiary podróżowały w renault, a kierowca mercedesa trafił do szpitala na SOR.

Sobibór. Tragiczny wypadek, nie żyje dwóch mężczyzn

Jak podała na Facebooku Komenda Powiatowa PSP we Włodawie, doszło do zderzenia czołowo-bocznego dwóch samochodów. "Doszło do zderzenia czołowo-bocznego samochodów Mercedes B-Klasa z samochodem Renault Thalia. Siła uderzenia była tak duża, że uszkodzone zostało również auto Volkswagen Touran, które znajdowało się na poboczu jezdni" – wyjaśniali strażacy.

Na miejscu pracowało kilka zastępów strażackich, a droga wojewódzka była po wypadku całkowicie zablokowana. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia szczegóły tragedii.

RadioZET.pl/KP PSP we Włodawie - Facebooku