17-latek dźgał psa widłami i kopał zwierzę. Obok stała 15-latka z kamerą, która "dopingowała" kolegę podczas bestialskiego ataku na bezbronną suczkę, "uważaj, zaraz ci ucieknie" - ostrzegała. Film, na którym widać, jak dwójka nastolatków znęca się nad psem, opublikowano w mediach społecznościowych. Według mediów do zajścia doszło w Szczuczynie, niedaleko miejscowości Grajewo.

Na filmie widać, że początkowo pies próbuje się bronić, chowa się, szczeka i próbuje gryźć, w końcu jednak opada z sił. Poza brutalnymi scenami, można też usłyszeć komentarze nastolatków: - Ojoj, k*****, zdechł j***** - mówi dziewczyna. - Jeszcze nie zdechł – odpowiada na to 17-latek.

Publikujemy dostępne w internecie nagranie. Ostrzegamy jednak, że widoczne tam sceny są brutalne.

Podlasie: Znęcali się nad psem. Nagranie doprowadziło do nich policję

Jak podała mł. asp. Sylwia Gosiewska z policji w Grajewie, na podstawie nagrania udało się zidentyfikować sprawców znęcania się nad psem. - Grajewscy policjanci na jednym z portali społecznościowych zauważyli nagranie, z którego wynikało, że mężczyzna bestialsko potraktował psa – powiedziała.

Szczuczyn: Myśleli, że zabili psa, na szczęście zwierzę przeżyło

Rzecznik poinformowała, że policjanci natychmiast udali się w miejsce zamieszkania osób, które nagrały film. - Wezwano tam lekarza weterynarii, który zajął się zwierzęciem. Stwierdził liczne obrażenia, ale pies żył. Miał uszkodzone oko i skórę – mówiła.

Do sprawy odniosła się też organizacja zajmująca się ochroną zwierząt "Dioz". "Tak się bawią 15-latowie z Podlasia! To, co zobaczycie na filmie, to całkowicie pozbawione jakichkolwiek uczuć istoty na dwóch nogach, które należałoby odseparować od społeczeństwa kordonem sanitarnym" - napisano na Instagramie. Dodano, że o sprawie zawiadomiono prokuraturę, jednak " z uwagi na wiek sprawców, zostaną oni potraktowani ulgowo… Za swoje czyny nie pójdą siedzieć, bo są zbyt młodzi".

Obecnie wiadomo, że 17-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, 15-latką zajmie się z sąd rodzinny. Z medialnych ustaleń wynika, że oboje mieli przyznać się do winy.

RadioZET.pl/Polskie Radio Białystok