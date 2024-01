Szkoły otwarte w sobotę i niedzielę. Minister podał możliwy termin

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras w programie “Gość Radia ZET”, pytany o otwarte szkoły w soboty i niedzielę, odpowiedział, że “takie decyzje trzeba mądrze przygotować”. - Chciałbym, żeby z nowym rokiem szkolnym dzieci, młodzież i rodzice dostrzegli zasadniczą zmianę. Dziś budżet państwa finansuje obiekty sportowe, większość przy szkołach i bardzo często infrastruktura pracuje tylko w godzinach pracy szkoły – tłumaczył Sławomir Nitras.

Minister sportu podkreślił, że obiekty sportowe przy lub w szkołach nie mogą być wynajmowane komercyjnie. Według niego powinny być "po prostu dostępne” dla młodzieży.

Pytany o orliki, minister sportu i turystyki zapowiedział, że chce rozbudować ten program. - Nie tylko dla orlików trener, który pracuje w sobotę, niedzielę, popołudniami, ale również dla hal gimnastycznych, basenów – zaznaczył Sławomir Nitras.

Minister dodał, że nakłady na opiekunów orlików muszą być absolutnie zwiększone. - Orliki muszą żyć, nie mogą stać zamknięte na kłódkę – skomentował minister. - Chciałbym, żeby kluby sportowe, które szukają często miejsca, żeby pracować, żeby mogły przyjść po lekcjach i pracować w szkole. Chciałbym, żeby to miało charakter powszechny – zapowiedział Gość Radia ZET w rozmowie z Beatą Lubecką.

Zwolnienia z WF-u i brak aktywności dzieci? - Apel do rodziców – nasze przyzwolenie na to, żeby dopuścić do sytuacji, kiedy nasze dzieci mają problem z wykonaniem podstawowych ćwiczeń to jest powód do poważnego zastanowienia. Ale to też kwestia dostępności infrastruktury – odpowiedział szef resortu sportu.

Nitras zrobi posłom test sprawnościowy? Minister: Mam pokusę

- Mam pokusę, żeby przyjść i pokazać w Sejmie podstawowe ćwiczenia – przewrót, kozłowanie piłki - i ilu posłów potrafiłoby takie ćwiczenia wykonać. Wszyscy powinniśmy być sprawni – mówił Gość Radia ZET.

Źródło: Radio ZET