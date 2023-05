Do ataku na terenie domu dziecka w Tomisławicach doszło we wtorek 9 maja po godzinie 23. Według wstępnych ustaleń policji do placówki wszedł 19-letni chłopak, który zaatakował ostrym narzędziem 10 osób – przekazała Radiu ZET Aneta Sobieraj z łódzkiej komendy.

Atak nożownika w Tomisławicach. Zginęła 16-latka

W wyniku ataku na miejscu zginęła 16-letnia dziewczyna – podopieczna tej placówki. Pięć innych osób trafiło do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kolejne cztery osoby otrzymały pomoc medyczną na miejscu tragedii.

Napastnikiem okazał się 19-letni mieszkaniec gminy Warta. Został zatrzymany około godzinę po ataku w swoim domu. Nie był wcześniej notowany przez policję. W chwili zatrzymania sprawca był trzeźwy, pobrano krew do badań na obecność narkotyków.

W chwili ataku w placówce przebywało 13 osób, w tym wychowawca. Na miejscu cały czas pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Mają oni ustalić motywy działania sprawcy i przebieg zdarzenia.

