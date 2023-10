Kilkutygodniowe dziecko poszkodowane po wybuchu gazu. Ewakuowano 27 rodzin

We wtorek ok. godz. 19 doszło do wybuchu gazu w dwupiętrowym budynku przy ul. Dolnej w Trzebiatowie w powiecie gryfickim (woj. zachodniopomorskie).

Trzebiatów. Wybuch gazu, kilkutygodniowe dziecko poszkodowane

- W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby – mężczyzna i kilkutygodniowe dziecko. - Na zewnątrz budynku ewakuowanych zostało 27 rodzin - poinformował cytowany przez PAP oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Tomasz Kubiak.

Jak podkreślił strażak, obecnie trwa oczekiwanie na inspektora nadzoru budowlanego, który stwierdzi, czy w wyniku wybuchu konstrukcja nie została naruszona. Na miejsce przybyło pięć zastępów straży pożarnej.