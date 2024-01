Śmierć 21-latka na starówce. Policja wydała komunikat

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu na razie bardzo lakonicznie informuje o tym, co się wydarzyło. Wiadomo, że do tragicznych w skutkach wydarzeń doszło w sobotę rano na wrocławskim Starym Mieście. - Po bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia zmarł 21-letni mieszkaniec powiatu złotoryjskiego – poinformowała w komunikacie st. asp. Aleksandra Freus.

Jeszcze tego samego dnia po południu policja poinformowała, że zatrzymała dwóch obcokrajowców w wieku 23 lat, którzy brali udział w bójce. - Przebieg oraz szczegóły, w jakich doszło do tej tragicznej sytuacji są teraz przedmiotem intensywnej pracy policjantów – dodała Freus.

Ciało zmarłego 21-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia wrocławska policja.

Źródło: Radio ZET / PAP: Piotr Doczekalski