Koszmarny wypadek w przedszkolu. Lekarz stwierdził zgon czterolatka

Koszmarne doniesienia płyną do nas z Małopolski. Jak informuje polsatnews.pl w niewielkiej miejscowości Zabierzów doszło w czwartek do prawdziwej tragedii. Wczesnym popołudniem na terenie tamtejszego przedszkola przy ul. Leśnej czteroletni chłopiec z niewyjaśnionych przyczyn wpadł do studni.

- Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o godzinie 15. Na terenie przedszkola przy ul. Leśnej w Zabierzowie czteroletni chłopiec wpadł do studni. Dziecka nie było widać w zbiorniku. Natychmiast wysłaliśmy nasze oddziały - powiedział mł kpt. Hubert Ciepły, cytowany przez polsatnews.pl.

Zabierzów. Czterolatek wpadł do studni. Dziecko nie żyje

Rzecznik dodał, że strażakom udało się wydobyć chłopca ze studni, po czym rozpoczęto natychmiastową resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, mimo wysiłków ratowników, życia dziecka nie udało się uratować. - Po bardzo długim czasie lekarz stwierdził zgon - mówił Ciepły. Dodał, że na miejscu lądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi na miejscu dochodzenie, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Podinsp. Katarzyna Cisło przekazała, że funkcjonariusze prowadzą oględziny pod kątem zabezpieczenia zbiornika wodnego. Sprawdzą też, czy nad chłopcem sprawowana była właściwa opieka.