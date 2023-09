Horror w autobusie. 15-latka jechała do szkoły, została zamordowana

W środowy poranek w Londynie rozegrała się prawdziwa tragedia. Z informacji przekazanych przez "Daily Mail" dowiadujemy się, że 15-latka jechała do szkoły autobusem, jednak około godziny 8 została zaatakowana przez nożownika.

Jeden ze świadków, który był w autobusie w momencie ataku powiedział, że na widok noża wszyscy pasażerowie uciekli z pojazdu. - Widziałem tylko, że ta młoda dziewczyna miała na sobie zielony mundurek szkolny - mówił.

Londyn nożownik zamordował 15-latkę

Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, zanim pojawiły się tam służby. W sieci można znaleźć zdjęcia i nagrania, na których widać charakterystyczny czerwony autobus otoczony przez policyjne wozy. Ratownicy i mundurowi przez niemal godzinę starali się uratować ofiarę brutalnej napaści. Niestety, po godzinie 9:00 lekarz stwierdził zgon nastolatki.

Z doniesień brytyjskich mediów dowiadujemy się, że niecałe dwie godziny po ataku policjanci zatrzymali napastnika. Wiadomo jedyni, że jest to chłopak w wieku nastoletnim. Istnieją podejrzenia, że mógł znać swoją ofiarę, nie wiadomo jednak, co skłoniło go do makabrycznej zbrodni.

Burmistrz Londynu reaguje na tragedię nastolatki

Sadiq Khan, burmistrz Londynu wyraził ubolewanie w związku z tragiczną napaścią. - Moje myśli i modlitwy są z pogrążoną w żałobie rodziną 15-latki. Jestem w stałym kontakcie z policją, wiem, że w tej sprawie zatrzymano nastolatka. To naprawdę łamie serce - mówił.

Jednocześnie Khan zaapelował do świadków i osób, które mogą mieć wiedzę na temat ataku, do kontaktu z policją. - To naprawdę ważne, aby ludzie wspierali w tej sprawie policję. Zróbmy wszystko, aby zapewnić sprawiedliwość rodzinie ofiary - powiedział.