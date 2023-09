Skandaliczne zachowanie nastolatków nagrały kamery. Zwierzę nie przeżyło

Wszystko wydarzyło się na początku września w Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim. W niedzielę 3 września dwóch 14-latków na terenie szkoły podstawowej podpaliło przenośną toaletę zewnętrzną. Kilka dni później, 6 września nastolatkowie poszli o krok dalej i na ul. Jana Pawła II postanowili zabić jeża.

"Kamery zarejestrowały dwóch chłopców, którzy "grali" jeżem w piłkę, a następnie go uśmiercili" - przekazał w komunikacie na stronie policji sierż. sztab. Paweł Dominiak, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie w tej sprawie od zbulwersowanego mieszkańca miasta.

Policjanci dotarli do 14-latków i wezwali ich razem z opiekunami do komendy. Chłopcy złożyli wyjaśnienia. Teraz sprawa trafi do sądu dla nieletnich, tam 14-latkowie będą musieli się tłumaczyć ze swojego postępowania.