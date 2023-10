Ekstradycja ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak działa? Kogo dotyczy?

Sebastian M. został zatrzymany przez policjantów na lotnisku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 31-latek podejrzany jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Jego rozpędzone do 253 km/h bmw uderzyło w kię, którą podróżowała rodzina - rodzice i ich 5-letnie dziecko. Cała trójka zginęła na miejscu.

M. przebywa obecnie na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale już wkrótce zapewne trafi do ojczyzny. Polska podpisała bowiem z ZEA umowę o ekstradycję już we wrześniu 2022 roku. W marcu tego roku Sejm ratyfikował dokument, a prezydent go podpisał. 31-latek miał więc pecha, bo istnieje podejrzenie, że doradcy kierowcy bmw nie wiedzieli o zmianie w przepisach i nie przestrzegli go przed lotem do ZEA.

Ekstradycja ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak działa?

Jak działa umowa o ekstradycję ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi? Każdy obywatel Polski ścigany przez polskie służby, który ma postawione zarzuty, a został zatrzymany na terenie kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o ekstradycji, może zostać wydany naszym służbom.

Analogicznie działa to też w drugą stronę - dzięki umowie Polska może przekazać służbom ZEA obywatela tego kraju, zatrzymanego na terytorium Polski. Wedle umowy o ekstradycji można jej jednak odmówić w kilku przypadkach.

Chodzi m.in. o sytuację, gdy przestępstwo zostało popełnione w całości na terenie państwa, gdzie dokonano zatrzymania lub sytuację, gdy dana osoba posiada status uchodźcy.

Ekstradycja ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kiedy może dojść do odmowy?

Wniosek może nie zostać zrealizowany, jeśli jedna ze stron uzna, że strona wnioskująca prowadzi działania przeciwko danej osobie z uwagi na: rasę, płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, pochodzenia narodowe, etniczne lub społeczne, majątek, urodzenie lub innego statusu lub z powodu jej poglądów politycznych i innych.

Wniosek o ekstradycję można odrzucić również w przypadku, gdy przestępstwo, za które ścigana jest dana osoba, w kraju wnioskującym zagrożone jest karą śmierci, a strona wnioskująca nie przedstawi wiarygodnych gwarancji, że ścigany nie zostanie poddany takiej karze.