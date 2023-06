Polscy antyterroryści mieli zostać zatrzymani w Kosowie, w trakcie służby na misji, przez kosowskich policjantów - taką informację podał w środę przed południem portal Rmf24.pl.

Według serwisu ich zachowanie mogło doprowadzić do zamieszek na pograniczu Kosowa z Serbią. To zapalny punkt w regionie. Zwłaszcza po incydentach w ostatnich miesiącach sytuacja pozostaje tam bardzo napięta.

Polscy antyterroryści zatrzymani w Kosowie? Polska policja dementuje

"Policjanci kończący zmianę na misji w Kosowie samowolnie opuścili jednostkę. Nie mieli żadnych dokumentów i przeszli na serbską stronę kosowskiej Mitrowicy" – podał portal.

- Nie doszło do zatrzymania - zdementowało dla PAP źródło wyjaśniając, że aby tak się stało, musiałoby dojść do naruszenia prawa. - Te osoby na koniec zmiany poszły na miasto. Był tam drobny delikt dyscyplinarny, ale to nie jest tak, że zostali zatrzymani przez policję kosowską - dodał rozmówca PAP.

Źródło z polskiej policji poinformowało również, że funkcjonariusze są już w Polsce.

