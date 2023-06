Prigożyn jest już na Białorusi? Pod Mińskiem wylądowały dwa specjalne samoloty

Jewgienij Prigożyn jest już na Białorusi – podają źródła białoruskie i rosyjskie. Informację przekazał niezależny od Mińska serwis Hajun, zajmujący się sprawami wojskowymi.

"Biznesowy odrzutowiec Jewgienija Prigożyna (numer rejestracyjny RA-02795) wylądował na lotnisku wojskowym Maczuliszcze pod Mińskiem o godzinie 07:40" – podał we wtorek rano na Telegramie Hajun, załączając zarazem screen lotu maszyny z serwisu Flightradar24.

Prigożyn już na Białorusi. Pod Mińskiem wylądowały dwa samoloty

Wskazano też, że 18 minut później na płycie lotniska pod Mińskiem lądowała kolejna maszyna, która wyleciała z Petersburga. Rosyjski "Kommersant" podał, że choć nie wiadomo, kto jest na pokładzie, to odrzutowiec o numerze RA-02795 jest objęty od 2019 roku sankcjami USA. Latał do tej pory do miast, które niedawno odwiedzał Prigożyn. O tym, że ten samolot jest używany osobiście przez Prigożyna i członków jego rodziny, poinformowała m.in. "Nowaja Gazieta".

W poniedziałek Prigożyn po raz pierwszy zabrał publicznie głos od zatrzymania buntu przed Moskwą. "Celem sobotniego buntu najemniczej Grupy Wagnera, która podjęła marsz na Moskwę, było uratowanie formacji i zaprotestowanie przeciw nieskutecznemu prowadzeniu przez siły rosyjskie wojny w Ukrainie, nie zaś obalenie władzy rosyjskiej" – oświadczył w poniedziałek właściciel Grupy Jewgienij Prigożyn na Telegramie w swoim pierwszym od nieudanego puczu wystąpieniu.

Tego samego dnia prezydent Władimir Putin zachęcał najemników z Grupy Wagnera, by przyłączyli się do rosyjskich sił zbrojnych i nadal walczyli przeciw Ukrainie oraz uczestniczyli w innych rosyjskich operacjach zagranicznych. Dał wybór – albo podpis kontraktu z ministerstwem obrony, albo wyjazd na Białoruś. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną podał, że choć Putin "nie wymienił Prigożyna z nazwiska, to jego przemówienie pozostawia niewiele miejsca na jakiekolwiek pojednanie z nim".

W ocenie Instytutu Prigożyn nie może być pewny swojego los na Białorusi. Think tank podał, że jeśli Kreml będzie wywierać na Białoruś presję, to satelita Rosji nie zapewni Prigożynowi ani najemnikom z Grupy Wagnera prawdziwego schronienia. "Gdyby zostali oni oskarżeni o zdradę stanu, Alaksandr Łukaszenka prawdopodobnie przystanie na ich ekstradycję" – ocenił w analizie instytut.

RadioZET.pl/Hajun - Telegram/Kommersant.ru