Władimir Putin potwierdził, że Rosja przekazała na Białoruś część swojego arsenału nuklearnego. Dyktator i zbrodniarz wojenny wspomniał, do kiedy ma zakończyć się cała operacja.

- Pierwsze głowice jądrowe zostały dostarczone na terytorium Białorusi. To pierwsza część. Ale do końca lata, do końca roku, zakończymy ten proces – powiedział Putin na corocznym forum gospodarczym w Sankt Petersburgu. Cytuje go agencja AFP, która nie została – jako zachodnie medium – akredytowana na to wydarzenie.

Putin: Broń jądrowa Rosji już na Białorusi. Ostre słowa do Zachodu

Putin zaznaczył, że w obecnych napiętych relacjach z Zachodem Rosjanie nie będą negocjowali sprawy redukcji broni jądrowej. Podkreślił, że Moskwa dysponuje większym arsenałem nuklearnym niż państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Mamy więcej takiej broni (jądrowej – red.) niż kraje NATO. Wiedzą o tym i cały czas nas namawiają do rozpoczęcia negocjacji w sprawie redukcji. Pieprzyć ich, jak to u nas mówią – stwierdził wulgarnie Putin, cytowany przez kremlowską agencję TASS. Zaznaczył, że Rosja może użyć broni jądrowej jedynie w przypadku zagrożenia jej państwowości.

Pod koniec maja o początku transferu broni nuklearnej z Rosji na Białoruś informował Alaksandr Łukaszenka. Kreml objął swojego zachodniego sojusznika specjalnymi gwarancjami w tej sprawie (natychmiastowe wsparcie w przypadku ataku atomowego na Białoruś).

RadioZET.pl/AFP/Tass