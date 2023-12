Rosja bez planów na dłuższe prowadzenie wojny. Zaskakujące ustalenia

Rosja utknęła w wojnie na Ukrainie, jednak na ten moment nic nie wskazuje, by Kreml zamierzał negocjować jej zakończenie. Władimir Putin miał stwierdzić ostatnio w telewizyjnym show, że " pokój na Ukrainie zapanuje dopiero wtedy, kiedy osiągniemy swoje cele". Dodał przy tym, że Kijów odrzuca warunek demilitaryzacji.

W ocenie szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego Rosjanie nie mają jednak obecnie planów na rozciąganie wojny na długie lata. Kyryło Budanow mówił o tym w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez serwis Lb.ua.

Wywiad Ukrainy: Rosja bez planów na wojnę w 2025 roku

- Mogę powiedzieć jedynie, że Rosja według stanu obecnego nie posiada planów prowadzenia wojny w 2025 roku. Możliwe, że do końca 2024 roku - jeśli nic się nie zmieni - będą nanosić korektę. Ale na razie takich planów nie mają - powiedział Budanow.

Podkreślił, że Rosja "też ma problemy". - Nie tyle ze wsparciem ze strony społeczeństwa, bo opinia zwykłego Rosjanina nikogo nie interesuje. Chodzi o zasoby, bo wojna jest bardzo droga. I zasoby nie są tam nieograniczone – kontynuował. - Może to trochę brutalnie zabrzmi, ale my walczymy na koszt kogoś innego, a oni na swój. I liczą swoje pieniądze, chociaż wydaje się, że tak nie jest. I to bardzo skrupulatnie - stwierdził szef ukraińskiego wywiadu.

Źródło: Radio ZET/Lb.ua