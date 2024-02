„W USA nasila się walka z literaturą” – pisze w Gazecie Wyborczej Wojciech Szot. Za projekt kontrowersyjnej ustawy odpowiada Ken Ivory z Partii Republikańskiej, zasiadający w Izbie Reprezentantów stanu Utah. Dokument przewiduje możliwość postawienia zarzutów karnych nauczycielom w sytuacji podejrzenia co do prezentowania uczniom materiałów uznawanych za „obiektywnie wrażliwe”. Zakłada również, że jeżeli dana osoba przeczyta publicznie fragment zakazanej książki, może otrzymać zakaz wystąpień publicznych.

Kary proponowane przez republikanów za „przyłapanie” nauczyciela z Utah z zakazanymi książkami to grzywna o wysokości minimum 500 dolarów lub pobyt w więzieniu na co najmniej 30 dni.

Zarzuty dla nauczycieli? Wszystko przez „materiały wrażliwe” w książkach

To kolejny etap walki z książkami w stanie Utah. Jak wskazuje Szot, projekt przedstawiony przez Kena Ivory’ego wiąże się z przyjętą niedawno ustawą definiującą „materiały wrażliwe”: mają być to treści naruszające prawo stanowe, zawierające pornografię, a także przedstawiające „pieszczoty lub inne czyny erotyczne”. Takie określenie stwarza szerokie pole interpretacji i może przybrać formę nawet zakazania książek, w których pojawia się motyw pocałunku bohaterów.

Republikanie proponują też rozszerzenie przepisów związanych z usuwaniem książek z bibliotek szkolnych. W Utah zakaz dotyczący danych pozycji literackich wprowadzano zazwyczaj w konkretnej placówce, z inicjatywy rodziców. Projekt ustawy przewiduje jednak nowe rozwiązanie: jeśli książka zostanie zakazana w przynajmniej trzech okręgach szkolnych – automatycznie zniknie ze szkół w całym stanie. - Ta ustawa zapewnia jasność wdrażania, ujednolicenie [tego rozwiązania] w całym stanie i sposób, w jaki stosujemy obowiązujące już standardy względem tego, co jest nieprzyzwoite w świetle karnym – twierdzi Ken Ivory, cytowany przez portal Deseret News.

Książki zakazane w szkołach w Utah. Na liście książka noblistki

Innego zdania są nauczyciele. Gazeta Wyborcza przywołuje wypowiedź Johna Arthura, zdobywcy tytułu Stanowego Nauczyciela Roku 2020, nauczającego w szkole podstawowej Meadowlark w Salt Lake City. Pedagog wyraził swoje obawy w rozmowie z gazetą The Salt Lake Tribune. - Ustawa wprowadzi chaos. […] Dlaczego nie prowadzimy społecznej debaty o książkach, które czytają nasze dzieci?

Utah pozostaje jednym ze stanów przodujących w zakazywaniu udostępniania uczniom literatury. Książki, które do tej pory zniknęły z różnych bibliotek i szkół w Utah, to m.in. „Najbardziej niebieskie oko” laureatki Nagrody Nobla Toni Morrison, „Charlie” Stephena Chbosky’ego (znana lepiej pod oryginalnym tytułem „The Perks of Being a Wallflower”) czy zbiór wierszy „Mleko i miód” Rupi Kaur. Wiele pozycji wycofywanych ze szkół w Utah dotyczy wątków rasowych. W „zbanowanych” książkach pojawiają się też nieheteronormatywni bohaterowie.

Źródło: Radio ZET/wyborcza.pl/deseret.com/The Salt Lake Tribune/acluutah.org/bookshop.org