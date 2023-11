Zamieszki w Dublinie na szeroką skalę, jak oceniają irlandzkie media, mają związek z atakiem nożownika, który rzucił się na dzieci. Uczniowie wychodzili ze szkoły podstawowej Gaelscoil Cholaiste Mhuire.

Zamieszki w Dublinie po ataku nożownika. Posłużył za pretekst

Rannych w stolicy Irlandii zostało pięć osób – troje dzieci (5-letnia dziewczynka, 5-letni chłopiec i 6-letni chłopiec) oraz dwoje dorosłych. Pierwsza z tych dziewczynek oraz trzydziestokilkuletnia kobieta są w stanie poważnym. Od razu wszystkich przewieziono do szpitala.

Wieczorem w mieście doszło do poważnych zamieszek. Płonęły samochody, w tym radiowóz i dwa autobusy. Doszło do starć z policją, obrabowania sklepów. Minister sprawiedliwości Irlandii Helen McEntee zaapelowała o spokój. Stwierdziła, że „element bandycki” wykorzystał wcześniejszy incydent z nożownikiem jako pretekst do „siania spustoszenia”.

Policja oświadczyła, że atak raczej nie ma podłoża terrorystycznego, ale nie wyklucza żadnych motywów. Wcześniej służby wzywały, by nie spekulować na temat narodowości sprawcy.

Po wybuchu zamieszek policja oskarżyła o nie chuliganów związanych ze skrajną prawicą. Może to sugerować, że pojawiły się doniesienia, iż sprawca jest cudzoziemcem.

