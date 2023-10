"Jesteście pariasami", "niech pan tak nie trzęsie głową". Spięcie w studiu Radia ZET.

W programie Andrzeja Stankiewicza 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET 8 października doszło do spięcia pomiędzy Jarosławem Sellinem z Prawa i Sprawiedliwości a Piotrem Zgorzelskim z PSL.

Sellin: Widzę analogię pomiędzy Polską a Izraelem

Politycy rozmawiali o sytuacji na Bliskim Wschodzie i ataku Hamasu na Izrael. Jarosław Sellin odniósł się do sprawy w kontekście polskim. - Jeszcze jedna sprawa w związku z tym, co się wydarzyło w Izraelu, ale właśnie w kontekście Polski - powiedział.

- Proszę zauważyć, że Izrael został zaatakowany w sposób bezprecedensowy od pół wieku, niestety z sukcesem tych atakujących, w momencie bardzo silnego osłabienia wewnętrznego tego kraju wskutek konfliktu wewnętrznego, napięcia, demonstracji i czegoś, co sami izraelscy politycy i społeczeństwo nazywali, że jesteśmy na progu wojny domowej - kontynuował.

Wyjaśnił, że chce "znaleźć analogię pomiędzy Polską a Izraelem". - Ponieważ od 8 lat totalna opozycja napuszcza również potencje zagraniczne na prawicowy rząd w Polsce różnymi instrumentami - mówił.

- A to petycjami w Parlamencie Europejskim, a to uchwałami tam czynionymi, a to Komisją Europejską, która blokuje pieniądze, a to opowiadaniem bajek - wyliczał.

Ocenił, że "widzi tutaj analogię". - Jeżeli osłabiamy wewnętrznie państwo i doprowadzimy do takiej skali emocji i konfliktu wewnętrznego, to my też mamy wroga obok naszych granic, który czeka na osłabienie państwa polskiego - stwierdził. Dodał, że "na Zachodzie opowiada się nieprawdę o sytuacji wewnętrznej w Polsce". - Rzekomym łamaniu praworządności, rzekomym łamaniu wolności mediów, wolności słowa itd. - mówił.

"Staliście się pariasami w Unii Europejskiej"

Na słowa Sellina zareagował Piotr Zgorzelski. - Panie ministrze, proszę nie opisywać rzeczywistości według swojego schematu przekazu partyjnego, bo to kompletnie nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości - powiedział.

- Sami osłabiliście pozycję międzynarodową Polski, stając się pariasami w Unii Europejskiej. Rozbroiliście Polskę jeśli chodzi o relacje z Ukrainą, a Ukraina prowadzi twardą politykę międzynarodową, a wy dyletancką. To, że dzisiaj polskie przedsiębiorstwa i polskie samorządy nie mogą realizować swoich inwestycji, to wasza wina - mówił.

- Dlatego, że nie potrafiliście nawet skutecznie doprowadzić do końca jednego projektu, w którym wam pomogliśmy. Czyli ustawy o Sądzie Najwyższym, która była przepustką do pieniędzy z KPO. To, że Polska jest osłabiona wewnętrznie i zewnętrznie, to jest wasza wina - stwierdził.

"Niech pan tak nie trzęsie głową"

Napięcie pomiędzy gośćmi Andrzeja Stankiewicza wzrosło, gdy zostali zapytani o spór pomiędzy Polską a Ukrainą dotyczący kwestii embarga na produkty rolne. Przypomnijmy, że 18 września Ukraina złożyła skargę do Światowej Organizacji Handlu na Polskę, Słowację i Węgry w związku z przedłużeniem embarga na ukraińskie produkty rolne. Ostatecznie strona ukraińska skargę zawiesiła.

- W naszym interesie narodowym jest to, żeby Ukraina tę wojnę wygrała. To jest nieprawda, że Polska pod rządami Zjednoczonej Prawicy Ukrainie nie pomaga. Pomagamy najsilniej ze wszystkich krajów - powiedział Sellin.

- Rzeczywiście, interesy narodowe czasami są rozbieżne i w sprawie produkcji żywności mamy rozbieżne interesy. Ukraina ma potężną produkcję żywności i chce ją sprzedawać gdzie się tylko da, zwłaszcza że szlaki transportowe czy eksportowe zostały zablokowane. A w naszym interesie jest, żeby ta żywność nie trafiała do Polski - dodał.

Na to ponownie zareagował Zgorzelski, który stwierdził, że rząd "nic w tej sprawie nie zrobił". - Bo co zrobiliście - dopytywał.

- Ale niech pan na mnie nie krzyczy, niech pan nie potrząsa głową. Niech pan spokojnie do mnie mówi - powiedział Sellin. - Głową to mogę sobie potrząsać, kiedy będę chciał - odparł Zgorzelski.