To, czego bym oczekiwała od rządu, to pokazania, że AstraZeneca jest moralnie dopuszczalna. Powinien się zaczepić pan premier Morawiecki i prezydent Duda - stwierdziła Katarzyna Lubnauer w niedzielnym programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET". Posłanka KO skomentowała także oświadczenie Episkopatu ws. preparatów AstraZeneca i Johnson&Johnson.

W niedzielę, 18 kwietnia

Przypomnijmy, że były to m.in.: wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowisko Episkopatu w sprawie szczepionek AstraZeneca i Johnson&Johnson oraz słowa o tym, że ich technologia produkcji jest "wątpliwa etycznie i moralnie", aferę wokół prof. Maksymowicza związaną z eksperymentami na płodach oraz zwolnienie Sławomira Nowaka z aresztu.

Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych zaprezentował w środę stanowisko, w którym stwierdzono, że technologia produkcji szczepionek firm AstraZeneca i Johnson&Johnson budzi poważny sprzeciw moralny, gdyż korzysta się w niej z linii komórkowych stworzonych "na materiale biologicznym pobranym od abortowanych płodów". W stanowisku zaznaczono jednak, że pomimo zastrzeżeń ze szczepionek tych mogą korzystać ci wierni, którzy nie mają możliwości wyboru innej szczepionki.

- To było skrajnie nieodpowiedzialne oświadczenie Polskiego Episkopatu - tak komunikat ze strony KEP skomentował Katarzyna Lubnauer. - To, czego bym oczekiwała od rządu, to pokazania, że AstraZeneca jest moralnie dopuszczalna. Powinien się zaczepić pan premier Morawiecki i prezydent Duda - stwierdziła posłanka Koalicji Obywatelskiej.

RadioZET.pl/PAP