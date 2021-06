– Administracja w mojej ocenie nie robi nic, żeby zapewnić nam jako politykom bezpieczeństwo, natomiast służby specjalne są wykorzystywane do inwigilowania polityków – powiedział w programie „7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET” Krzysztof Bosak z Konfederacji. Tak odniósł się do sprawy włamania na konto mailowe szefa KPRM Michała Dworczyka.

Andrzej Stankiewicz i jego goście podsumowali wydarzenia społeczno-polityczne ostatnich dni. W programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" w niedzielę, 13 czerwca spotkali się: Małgorzata Golińska (Prawo i Sprawiedliwość), Urszula Nowogórska (Polskie Stronnictwo Ludowe), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Marcin Kierwiński (Koalicja Obywatelska) i Jarosław Sachajko (Kukiz’15).

W programie poruszono m.in. sprawę włamania na konto szefa KPRM Michała Dworczyka. – Administracja w mojej ocenie nie robi nic, żeby zapewnić nam jako politykom bezpieczeństwo, natomiast służby specjalne są wykorzystywane do inwigilowania polityków – powiedział w programie „7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET” Krzysztof Bosak z Konfederacji.

– Co ma pan na myśli? – dopytywał Andrzej Stankiewicz.

– Zbierają materiały na polityków po to, żeby ewentualnie wykorzystać je w kampanii wyborczej […] Proszę sobie przypomnieć, kto w tej chwili odpowiada za służby. Odpowiada za służby ten sam polityk, który kilkanaście lat temu doprowadził do upadku rządu, przeprowadzając przeciwko urzędującemu wicepremierowi operację obciążenia go zarzutami, które później nie znalazły potwierdzenia w sądzie – odpowiedział Krzysztof Bosak.

– Mówi pan o operacji szefa CBA Mariusza Kamińskiego przeciwko Andrzejowi Lepperowi. Ale co to ma do pana zarzutów? – doprecyzował prowadzący program.

– Metody się nie zmieniły. To, że na co dzień nie mamy potwierdzenie w mediach, nie znaczy, że materiały nie są zbierane – stwierdził Krzysztof Bosak.

Poseł Konfederacji nie podał jednak przykładów takich akcji służb specjalnych: – Nie podam w tej chwili konkretów […] Rzeczywistość jest taka, że politycy nie mają zaufania do służb specjalnych. W okresie rządów Donalda Tuska również sam premier i jego urzędnicy nie korzystali ze stworzonych przez ABW systemów komunikacji, bo po prostu nie wierzą w ich dyskrecję – tłumaczył Krzysztof Bosak.

