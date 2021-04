Pan Bodnar nie był krytykiem władzy, myślę, że był obiektywny. PiS po prostu nie lubi prawdy. Wszyscy, którzy pokazują świństwa i łamanie prawa ze strony tej władzy, są jej wrogami - stwierdził w programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" Włodzimierz Czarzasty. Poświęcił też kilka cierpkich słów sędziemu TK Stanisławowi Piotrowicz, z którym łączy go PRL-owska przeszłość.

Andrzej Stankiewicz kolejny raz przepytał polskich polityków. Tym razem jego gośćmi w audycji "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" byli: Katarzyna Lubnauer (KO), Anna Zalewska (PiS), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Krzysztof Hetman (PSL) i Artur Dziambor (Konfederacja).

Wyrok TK ws. RPO. Adam Bodnar nie będzie mógł pełnić swojej funkcji

Jednym z wątków rozmowy była ostatnia decyzja Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej, którzy orzekł, że przepis pozwalający Rzecznikowi Praw Obywatelskich pełnić swoją funkcję po zakończeniu kadencji do momentu zaprzysiężenia swojego następcy przez parlament, jest niezgodna z konstytucją.

Przepis ma utracić moc prawną trzy miesiące o publikacji orzeczenia w Dzienniku Ustaw (co miało miejsce już kilka godzin od ogłoszenia wyroku), co oznacza, że Adam Bodnar najpóźniej 15 sierpnia przestanie piastować urząd Rzecznika. Do tego czasu parlament może wybrać jego następcę bądź zmienić ustawę o RPO i wprowadzić kogoś w rodzaju komisarza czy osoby "pełniącej obowiązki RPO".

Czarzasty o Piotrowiczu: gdybym wiedział, że jest w PZPR, to bym się stamtąd wypisał

W pewnym momencie wypowiedział się Czarzasty. Odniósł się najpierw do przeszłości zarówno przewodniczącej TK Julii Przyłębskiej, jak i Stanisława Piotrowicza, który w czwartek odczytywał i uzasadniał wyrok ws. RPO. Stankiewicz przytoczył cytat z Czarzastego:

"Byłem z J. Przyłębską z Socjalistycznym Związku Studentów Polskich, a z S. Piotrowiczem w PZPR. Myślałem, że można być wielką mendą, a okazało się, że można być większą". - Mocne - skwitował dziennikarz.

Gdybym wtedy wiedział, że Piotrowicz jest w PZPR, to bym się stamtąd wypisał Włodzimierz Czarzasty

- Pan Bodnar nie był krytykiem władzy, myślę, że był obiektywny. PiS po prostu nie lubi prawdy. Wszyscy, którzy pokazują świństwa i łamanie prawa ze strony tej władzy, są jej wrogami - stwierdził.

Dziambor: PiS powinien był wybrać kandydata, który pasowałby także Senatowi

- Nam Adam Bodnar jako Rzecznik nie pasował i cieszymy się, że jego kadencja dobiegła końca. Natomiast ona powinna była się zakończyć w konstytucyjnym terminie, a PiS powinien był wybrać takiego kandydata, który pasowałby zarówno Sejmowi, jak i Senatowi - przyznał z kolei Artur Dziambor.

- PiS przecież doskonale wie, że Senat jest przeciwny, a i m.in. ja zgłaszałem niejednokrotnie, że nie powinno być tak, że kandydatem na RPO jest obecny parlamentarzysta. Były przecież na stole inne pomysły, np. Jan Maria Rokita czy Marek Jurek - dodał,

