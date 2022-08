Inflacja w sierpniu jeszcze wyższa. Nowe dane GUS

Inflacja nie odpuszcza. 16,1 proc. - o tyle wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku według szybkiego szacunku GUS. To więcej niż w lipcu, kiedy to inflacja rok do roku wyniosła 15,5 proc.

Inflacja w sierpniu. Ceny znów w górę

W skali miesiąca ceny wzrosły o 0,8 proc. – podał urząd. Niezmiennie motorem napędowym inflacji są paliwa i ceny energii.

Ceny na stacjach paliw wzrosły w skali roku o 23,3 proc. W stosunku do lipca odnotowano jednak spadek o 8,3 proc. Najszybciej drożeją ceny nośników energii (40,3 proc. drożej w skali roku). Miesiąc do miesiąca płacimy o 3,7 proc. więcej. Skutki rekordowo wysokiej inflacji odczuwamy także w sklepach. Ceny żywności w sierpniu wzrosły rok do roku o 17,4 proc. W porównaniu z lipcem jest o 1,6 proc. drożej.

Ekonomiści przed ogłoszeniem danych przez GUS szacowali, że inflacja obniży się lub chociaż ustabilizuje. Piotr Bartkiewicz z Banku Pekao pisał w komentarzu o wskaźniku równym 15,3 rok do roku, co uzasadniał spadkiem cen paliw.

"Do wzrostu przyczyniły się wyższe ceny żywności, nośników energii i kategorii bazowych, które zniwelowały skutki znaczącego spadku cen paliw." - skomentowali ekonomiści z banku PKO. Analitycy z mBanku, którzy wcześniej pisali o ustabilizowaniu się wskaźnika inflacji, napisali, że z dużym prawdopodobieństwem do końca roku inflacja nie spadnie poniżej 16 proc.

RadioZET.pl