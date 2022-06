PiS zapewni Polakom tańszy węgiel? Oto obietnice Kaczyńskiego

Tona węgla kosztuje dziś nawet 3 tysiące złotych, co w szczególności uderza po kieszeni tych, którzy używają go do ogrzania domu. Jak obiecał podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński, ceny będą niższe. Oto szczegóły propozycji partii rządzącej.

Węgiel będzie tańszy? Choć sobotnia konwencja PiS nie była festiwalem obietnic jak w poprzednich latach, to i tak z ust Kaczyńskiego padło kilka dość ogólnych deklaracji. Poza wymienieniem listy „osiągnięć” partii rządzącej w zestawieniu z rządami koalicji PO-PSL, Kaczyński mówił też o potrzebie pomocy Polakom w walce ze skutkami inflacji.

Ceny węgla spadną? Obietnice prezesa PiS

W sobotę w podwarszawskich Markach odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, podczas której prezes partii Jarosław Kaczyński mówił m.in. o potrzebie zapewnienia Polakom tańszego węgla.

Podjęliśmy decyzję, że zapewnimy ludziom, którzy opalają węglem swoje domy, a ten węgiel dzisiaj bardzo zdrożał, nawet do 3 tysięcy złotych za tonę, ceny na poziomie tej, która była jeszcze do niedawna Jarosław Kaczyński

Przyznał przy tym, że nie jest to jeszcze "dokończona operacja". - Ale z całą pewnością to zrobimy; to jest na pewno dla tych, którzy mają trudno, i których byśmy skazywali na to, że nie będą mogli mieć w zimie ogrzanych mieszkań – zaznaczył Kaczyński.

Do obietnicy szefa ugrupowania odniósł się rzecznik rządu Piotr Müller. Doprecyzował, że plan zakłada pomoc w zakupie węgla osobom, które najbardziej potrzebują wsparcia, np. tym, którzy mniej zarabiają. - Decyzje mogą być przygotowane w ciągu miesiąca - mówił Müller.

Dopytywany, jakie rozwiązania mógł mieć na myśli wicepremier Kaczyński, gdy mówił, że już podjęto decyzję o zapewnieniu tym, którzy opalają węglem swoje domy, "ceny węgla na poziomie, który był jeszcze do niedawna", rzecznik rządu zapewnił, że "przedstawimy to niebawem".

Równie tajemniczy w rozmowie z Radiem ZET był szef KPRM Michał Dworczyk. W odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób rząd chce doprowadzić do obniżki cen węgla odparł, że „mechanizm zostanie przedstawiony w najbliższym czasie”.

RadioZET.pl/PAP