Inflacja liczona rok do roku wyniosła w kwietniu aż 12,3 procent, a z prognoz sektora bankowego oraz NBP wynika, że to jeszcze nie jest jej ostatnie słowo: maksimum może sięgnąć nawet 15 procent. – Dwucyfrowe stopy procentowe przestały być w Polsce zagadnieniem teoretycznym – wyliczyli w związku z tym bankowcy.

Podniesienie w ciągu 7 miesięcy referencyjnej stopy procentowej z poziomu 0,1 procent do 5,25 procent sprawiło, że oprocentowanie kredytów wyliczane z uwzględnieniem wskaźnika WIBOR znacznie wzrosło. Wysokość rat kredytów poszła w górę o ponad 50 procent, sprawiając, że w wielu gospodarstwach domowych spłata zobowiązań zaczęła stanowić większość wydatków. Pomóc przeczekać trudne czasy mają być zapowiedziane jako część tarczy antyputinowskiej wakacje kredytowe.

Wakacje kredytowe i koniec WIBOR. Tarcza antyputinowska pomoże kredytobiorcom

- Wprowadzamy cztery miesiące wakacji kredytowych w tym i cztery miesiące w przyszłym roku. Łączny koszt z tego tytułu to ok. 3 mld zł. Poza tym udzielimy pomocy kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej i zapewnimy, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który obecnie opiewa na 600 mln zł, wzrośnie do 2 mld zł i to jest pula do wykorzystania już w tym roku, a na kolejny będzie to kolejne 2 mld zł. Ten koszt poniesie sektor bankowy – poinformował Mateusz Morawiecki, przedstawiając nowe rozwiązania w tarczy antyputinowskiej. Tak rząd określa rozwiązania, które mają pomóc w walce z wysoką inflacją i jej skutkami dla Polaków.

Wakacje kredytowe w wydaniu zaproponowanym przez premiera oznaczać będą możliwość przełożenia spłaty jednej raty na kwartał na koniec okresu kredytowania. Dzięki temy wydatki bieżące na spłaty zobowiązań bankowych zmniejszą się rocznie o 33 procent. Od przełożonych rat nie będą pobierane dodatkowe odsetki.

Z wyliczeń rządu wynika, że dzięki wakacjom kredytowym w kieszeniach kredytobiorców pozostanie łącznie 3 mld zł.

Spłacający kredyty znajdujący się w szczególnie ciężkim położeniu będą mogli skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Dla rodzin, które nie mogą spłacać rat kredytów przewidziane są dopłaty w kwocie do 2000 zł miesięcznie na okres do 3 lat. Aby skorzystać z tego wsparcia trzeba będzie spełnić kilka warunków, przy których ważny będzie m.in. próg dochodowy. Część kwoty wsparcia, 22 000 zł z przysługujących 72 000 zł, będzie mogła zostać umorzona.

Morawiecki zapowiedział też zmiany dotyczące wskaźnika bazowego, na podstawie którego ustalane jest oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. Obecnie takim wskaźnikiem jest WIBOR.

- Wprowadzimy mechanizmy, które pomogą obywatelom w spłacie kredytów poprzez niższą wartość referencyjną. WIBOR zostanie zastąpiony nową stawką – jeśli sektora bankowy jej nie wypracuje, to będzie to stawka overnight POLONIA, liczona przez NBP, która jest korzystniejsza nawet o 0,4 pkt. proc. To da roczne oszczędności rzędu 1 mld zł, których koszt poniosą banki – stwierdził premier.

RadioZET.pl/PAP