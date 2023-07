Bezrobocie w czerwcu. Gorący rekord na rynku pracy

Bezrobocie w Polsce utrzymuje się na historycznie niskim poziomie, wyróżniając się także na tle Unii Europejskiej. Dzieje się tak mimo problemów wywołanych najpierw przez pandemię, potem przez wojnę w Ukrainie. W Polsce pracuje już ponad 17 mln osób – milion z nich to obcokrajowcy.

Bezrobocie w czerwcu znowu spadło

Imigranci stali się gorącym tematem w Polsce. Partia rządząca ma w planach przeprowadzenie równolegle do wyborów parlamentarnych referendum w sprawie ich przyjmowania, dyskretnie przemilczając, że zachęcała cudzoziemców do pracy w naszym kraju, żeby ratować naszą gospodarkę. Czy potrzebujemy imigrantów zarobkowych, czy też – jak straszą niektórzy politycy – cudzoziemcy zabiorą nam pracę? Na te pytania odpowiedziała w podcaście „Biznes. Między wierszami” Nadia Kurtieva, Starsza Specjalistka ds. Zatrudnienia w Konfederacji Lewiatan.

Oglądaj

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w czerwcu 783,5 tys. wobec 802,3 tys. osób miesiąc wcześniej. Resort rodziny i polityki społecznej szacował wcześniej, że stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5,0 procent.

- W Polsce jest rekordowo niskie bezrobocie, pod koniec maja wynosiło 5,1 procent. Mamy też rekordową liczbę osób pracujących w Polsce, ponad 17 mln osób. Ale z drugiej strony to niskie bezrobocie dla pracodawców oznacza lukę podażową na rynku pracy. Biorąc jeszcze pod wagę nakładające się wyzwania demograficzne mamy w Polsce do czynienia z brakiem siły roboczej, brakiem pracowników, i są to potrzeby zgłaszane przez różne sektory, w niektórych branżach ta sytuacja jest bardziej tragiczna niż w innych, mowa między innymi o sektorze IT, branży budowlanej, transporcie, przemyśle, a także gospodarce magazynowej. Polski Instytut Ekonomiczny opublikował badanie, z którego wynika, że brakuje nam 150 000 pracowników IT. W Europie sytuacja wygląda podobnie, będzie zacięta walka o pracowników wykwalifikowanych. Sektor transportowy zgłosił podobną lukę podażową. Jest to poważny problem, stanowiący barierę w działalności gospodarczej przedsiębiorstw – wyjaśniła Kurtieva.

- Dzisiaj mamy historycznie najniższe bezrobocie. Jesteśmy drugim państwem w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Ze świeżych danych dzisiejszych, czyli odczytów ministerstwa rodziny stopa bezrobocie spada w porównaniu do poprzedniego miesiąca, mamy 5,0 procent – przekazała wcześniej na antenie Polsat News Marlena Maląg, szefowa MRiPS.

- Każde miejsce pracy to nie tylko źródło dochodu dla konkretnego pracownika, ale też szansa na poprawę jakości życia całej rodziny. Dlatego będziemy nadal wspierać nasz rynek pracy i przedsiębiorczość Polaków – deklarowała wcześniej szefowa MRiPS.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec maja 2023 roku wyniosła 5,1 procent, a w kwietniu 5,3 procent.

RadioZET.pl/GUS