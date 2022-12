Brak prądu przez atak zimy. Jak przygotować się na blackout?

Prądu elektrycznego może w zimie zabraknąć – alarmowali specjaliści. Polskie Sieci Energetyczne zaczęły oznaczać godziny, w których proszą o powstrzymywanie się od używania energochłonnych urządzeń, takich jak pralki, żelazka, odkurzacze czy kuchenki. Powstanie także specjalna aplikacja, której zadaniem będzie wskazywanie użytkownikom, kiedy powinni oszczędzać prąd elektryczny. Przeciwdziałanie przeciążeniom to najważniejsze działanie zapobiegawcze, po jakie mogą sięgnąć Polacy. Jeśli jednak chcieliby być przezorni, to powinni przygotować zapasy pozwalające przetrwać nawet kilka dni bez energii. W zimie naprawy sieci mogą być poważniej utrudnione.

Co przygotować na brak prądu? Jak radzić sobie w blackout i brownout?

Kryzys energetyczny wciąż nam grozi. Zima jak do tej pory była nadzwyczaj łagodna, przez co Polacy zużywali mniej energii, obfite opady śniegu nawiedzające Polskę zmieniły tę sytuację. Polski system energetyczny będzie musiał poradzić sobie z większym obciążeniem i nie jest pewne, czy to się do końca uda. Dlatego można spodziewać się blackoutów, czyli przerw w dostawach energii wynikających z awarii, oraz brownoutów – planowego odcinania zasilania dla części klientów, stosowanego najczęściej rotacyjnie.

Padający śnieg wywołuje dodatkowe awarie – z danych dostawców energii elektrycznej wynika, że w dniach 11-12 grudnia 2022 bez prądu musiało radzić sobie łącznie kilka tysięcy gospodarstw domowych. W rozmowie z Onetem Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego Energetyka24.com, wyliczył co powinien mieć w domu odpowiedzialny preppers.

- Jako obywatele powinniśmy być przygotowani na odłączenie energii. Trzeba skompletować sobie odpowiedni pakiet z akcesoriami pierwszej potrzeby. Na pewno powinny się tam znaleźć: latarka (zwykła i czołowa), baterie, naładowane powerbanki, podręczna apteczka, środki przeciwbólowe, gotówka na 2-3 dni oraz małe radio, które umożliwi nam kontakt ze światem zewnętrznym. Taki pakiet najlepiej jest trzymać w łatwo dostępnym miejscu, do którego bez problemu dojdziemy po ciemku. W przypadku blackoutu trzeba się zaopatrzyć w wodę i pożywienie. Kiedy przez dłuższy czas nie działa system energetyczny, to nie działają również wodociągi – doradził ekspert.

Wiech dodał, że najlepszym przygotowaniem do potencjalnego braku prądu jest oszczędzanie energii elektrycznej. Utrzymanie obciążenia systemu w bezpiecznych granicach minimalizuje ryzyko potencjalnej awarii.

- Naturalnym środkiem zaradczym jest oszczędność energii. Pakiety ochronne wprowadzone przez rząd w ostatnich miesiącach zupełnie zabiły dyskusję o oszczędzaniu energii. Kiedy słyszymy, że ceny energii będą zamrożone dla wszystkich, to aspekt oszczędzania schodzi na dalszy plan. To ogromny błąd komunikacyjny, bo musimy oszczędzać energię, by ochronić się przed takimi sytuacjami jak blackout czy brownout. Zrzucam to na okres przedwyborczy, kiedy trzeba sączyć narrację o obfitości, a nie o deficytach – zauważył Wiech.

RadioZET.pl/Onet.pl