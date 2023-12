Od stycznia 2024 roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę (z obecnych 3600 zł do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa z 23,50 zł do 27,70 zł: są to kwoty brutto). Wraz ze stawką minimalną wzrosną też dodatki dla pracowników, w tym dodatek za pracę nocną.

Dodatek za nocną pracę 2024: ile wynosi?

Dodatek za godziny nocne wynosi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pod uwagę bierze się stawkę godzinową obowiązującą w danym roku kalendarzowym, co reguluje artykuł 151 Kodeksu Pracy. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia jest uzależniona od liczby przepracowanych godzin w nocy, dlatego dla każdego pracownika może być inna. Dodatek nocny może się też różnić w zależności od miesiąca.

Dodatek za pracę nocną 2024: komu przysługuje?

Aby otrzymać dodatek za pracę nocną, wcale nie musimy pracować w środku nocy. Dopłata przysługuje pracownikom, którzy wykonują pracę w godzinach 21:00 – 7:00. To oznacza, że jeśli pracujemy np. w późnych godzinach (po 22:00), również możemy liczyć na dodatkowe wynagrodzenie. Każda godzina przepracowana między 21:00 a 7:00 wlicza się do pracy nocnej. Dodatek nocny za jedną godzinę pracy w styczniu 2024 wyniesie 4,36 zł netto. Uwaga: podane stawki dotyczą jednej godziny pracy. Żeby obliczyć dodatek nocny np. w skali miesiąca, należy pomnożyć jego wysokość przez liczbę przepracowanych godzin nocnych w tym okresie.

Jeżeli pracownik ma same nocne zmiany, w styczniu otrzyma 600 zł dodatku "na rękę". Jest jedno “ale”: na dodatek mogą liczyć jedynie pracownicy zatrudnieni na etacie. Przedstawione powyżej stawki to stawki minimalne: jeżeli pracodawca podejmie taką decyzję, mogą być one wyższe.