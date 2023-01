Konferencja prezesa NBP 5 stycznia. Adam Glapiński o inflacji i stopach w 2023 roku

Liczona rok do roku inflacja spadła w grudniu niemal o 1 punkt procentowy, a Rada Polityki Pieniężnej podjęła w styczniu decyzję o utrzymaniu wysokości stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Co to oznacza dla Polaków i czego mogą spodziewać się w całym 2023 roku? Odpowiedzi na te pytania może udzielić prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas prezentacji oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej w styczniu 2023. Oglądaj na żywo.