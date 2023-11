NBP podał nowe dane. "Hamowanie siódmy miesiąc z rzędu"

Inflacja według ostatecznych danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła w październiku 6,6 proc. „W październiku 2023 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 8,0 proc. r/r. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 6,6 proc. r/r.” – podał NBP.

Inflacja bazowa w październiku. "Wskaźnik ten jeszcze spadnie"

„Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka” – podał bank centralny w komunikacie.

- Inflacja bazowa hamuje siódmy miesiąc z rzędu i obniża się z 8,4 do 8,0 proc. r/r. Ceny bazowe podniosły się o 0,6 proc. m/m notując najsilniejszy skok od wiosny. W tym roku, w przeciwieństwie do CPI, wskaźnik, który rekordowe 12,3 proc. r/r osiągał w marcu, jeszcze spadnie (do około 7 proc. r/r). – skomentował Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

- Mamy ogromny sukces, ogromną radość, skończyliśmy ze zgrozą inflacji - mówił Adam Glapiński w jednym ze spotów opublikowanych przez NBP.