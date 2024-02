Oni nie dostaną 13. i 14. emerytury. Tym seniorom pieniądze się nie należą

W 2024 roku seniorzy mogą liczyć na marcową waloryzację emerytur. To jednak nie wszystko. Podobnie jak w poprzednich latach emeryci otrzymają również tzw. trzynastki i czternastki. Niestety te dodatki nie należą się wszystkim. Jest bowiem grupa seniorów, których zastrzyk gotówki ominie. Kto będzie musiał poradzić sobie bez 13. i 14 emerytury? Tłumaczymy.

Emerytura 13. i 14. Seniorzy otrzymają dodatkowe pieniądze

Polscy seniorzy co roku liczą na tzw. 13. i 14. emeryturę. To dodatkowe pieniądze wypłacane emerytom i rencistom w ramach świadczenia Emerytura Plus. Zastrzyk gotówki ma wspomóc seniorów oraz wesprzeć ich domowe budżety.

13. emerytura wypłacana jest seniorom od 2019 roku. 14. emerytura na stałe weszła w życie dopiero dzięki ustawie z 26 maja 2023 roku o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym. Wcześniej rząd wypłacał „czternastki”, tłumacząc to jako pomoc jednorazową, związaną bezpośrednio z rosnącą inflacją.

Zobacz również: Emerytury mają być wyższe. Rewolucyjna zapowiedź rządu

Wysokości "trzynastek" oraz „czternastek” są ustalane na podstawie wysokości minimalnej emerytury. W konsekwencji podobnie, jak emerytura minimalna, również podlegają waloryzacji. Ile wynosić będą dodatkowe emerytury w 2024 roku? Rząd Donalda Tuska potwierdził już, że świadczenia dla emerytów i rencistów zostaną zachowane. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, a więc obecna ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowała, że 13. emerytura – w związku z planowaną waloryzacją – powinna wynieść tym razem 1784 złote. Pieniądze mają trafić do Polaków w kwietniu wraz z podstawową kwietniową emeryturą.

Nie każdy senior dostanie 13. i 14. emeryturę. Tej grupie pieniądze się nie należą

13. emerytura przysługuje emerytom i rencistom bez względu na wysokość dochodów. Okazuje się jednak, że nie każdy otrzyma dodatkowe pieniądze. "Fakt" doniósł, że pewna grupa seniorów, nie otrzyma „trzynastek”, a potem również „czternastek”. O kogo chodzi?

Okazuje się, że dodatkowe pieniądze nie należą się osobom, które pobierają tzw. emeryturę olimpijską. Takie świadczenie przysługuje sportowcom, którzy w przeszłości zdobyli medale na olimpiadzie lub igrzyskach paraolimpijskich. W 2024 roku emerytura olimpijska ma wynieść 4 731 złotych brutto.

Emerytura olimpijska w przeciwieństwie do emerytury tradycyjnej nie podlega waloryzacji. Jej wysokość zależy bowiem od kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej. To świadczenie otrzymują jedynie najbardziej zasłużeni sportowcy. Muszą nie tylko zdobyć medal na igrzyskach, ale również mieć polskie obywatelstwo, ukończyć 40 lat oraz oficjalnie zakończyć swój udział w zawodach sportowych organizowanych przez polski związek sportowy.

Źródło: Radio ZET/Onet/gospodarka.dziennik.pl