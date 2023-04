Nowe ulgi podatkowe. Podatek za 2022 rok może być niższy

PIT za 2022 rok można składać do 2 maja br. Wiceminister finansów Artur Soboń na antenie Radia ZET poinformował, że w tym roku podatnicy w ramach zwrotu podatki otrzymają rekordową kwotę: średnio 2500 zł na głowę. Skarbówka już wypłaciła 18 mld zł. Jak ci, którzy jeszcze się nie rozliczyli, mogą zmniejszyć należności? Eksperci z kancelarii Intrum przypominają o nowych ulgach.

Nowe ulgi w PIT za 2022 rok

Podatnicy mogą obniżyć podatek, wykorzystując zarówno znane i często stosowane ulgi w PIT, jak i nowe preferencje. - Można odliczyć darowiznę, skorzystać z nowych ulg dla pracujących seniorów czy dużych rodzin, ale ulga prorodzinna, termomodernizacyjna i rehabilitacyjna są najpopularniejsze. To nasze TOP3 – mówił w podcaście „Biznes. Między Wierszami” Arkadiusz Jedynak, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów

Eksperci z kancelarii Intrium dokładnie opisali, na czym polegają nowe preferencje podatkowe. Bezpośrednio od podatku odliczyć można m.in. ulgę na dzieci. Jej wysokość zależna jest od liczby potomstwa. Od dochodu z kolei odliczmy m.in. ulgę na zabytki, termomodernizaję, badania i rozwój, składki ZUS czy internet.

Polski Ład wprowadził m.in. ulgę dla pracujących seniorów. „Aby z niej skorzystać, konieczne jest zaświadczenie o rezygnacji z przyjmowania świadczeń emerytalnych. To ulga dla osób, które mimo wkroczenia w wiek emerytalny (dla kobiet to wiek 60+, a dla mężczyzn 65+), pozostają aktywne zawodowo. W praktyce oznacza to brak pobierania świadczeń emerytalnych” – wyjaśnili eksperci. Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów do kwoty 85,5 tys. zł.

Podatnicy mają także do dyspozycji ulgę dla rodzin cztery plus. Rodzice co najmniej czwórki dzieci zwolnieni będą z PIT. Mowa o przychodach do 85,5 tys. zł rocznie. Wspominany limit – jak wyjaśnili eksperci - dotyczy każdego rodzica oddzielnie.„Z ulgi można skorzystać również w trakcie roku. Wystarczy złożyć u pracodawcy lub zleceniodawcy stosowne oświadczenie na formularzu PIT-2. Wtedy nie będą pobierane zaliczki na podatek. Jeśli rodzic nie skorzystał z tej możliwości, może rozliczyć ulgę tradycyjnie w rocznym zeznaniu podatkowym” – wyjaśniono.

Nowością jest także podniesiony do 1,5 procent podatku, który możemy przekazać na organizacje pożytku publicznego . Jak zaznaczyła Aneta Miszczak, ekspertka Intrum, warto poświęcić kilka minut na wypełnienie rubryki dotyczącej przekazania 1,5 proc. podatku organizacji porządku publicznego.

– Wiele osób chciałoby pomagać i wspierać finansowo różne organizacje, ale przyznaje, że nie ma na to pieniędzy. Pomaganie staje się szczególnie trudne w obecnej sytuacji, kiedy z powodu wysokiej inflacji i stóp procentowych niemała grupa Polaków na problem z przeżyciem „do pierwszego” bez zadłużania się. „Podzielenie się” 1,5 proc. podatku z OPP rozwiązuje ten problem – pomagamy, robimy coś dobrego nawet wtedy, gdy nasze fundusze są ograniczone (…) Przekazując 1,5 proc., sami decydujemy o tym, do kogo trafi część podatku dochodowego, który trzeba zapłacić państwu. Tym samym mamy wpływ na dystrybucję środków publicznych. To pieniądze, które i tak oddajemy, więc warto na poważnie rozważyć, do kogo trafią – skomentowała Aneta Miszczak, ekspert Intrum.

Jak przekazać 1,5 proc. podatku Fundacji Radia Zet? Jeżeli korzystasz z usługi e-PIT to zachęcamy do zalogowania się na swoje konto. Deklaracja podatkowa zawiera pole w które należy wpisać numer KRS organizacji pożytku publicznego (KRS Fundacji Radia ZET to 0000127204).

