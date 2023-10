Przyszłość 13. i 14. emerytury zagrożona? „Nie zgodzimy się”

14. emerytura jest pod znakiem zapytania? W audycji „Gość Radia ZET” Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceszefowa PO, stwierdziła co prawda o 13. emeryturze, że „wielokrotnie było o mówione o tym, że nie będzie zlikwidowana”, tak samo mocna deklaracja na pytanie o „czternastkę” już nie padło. Obawy seniorów mogły wzbudzić także wypowiedziane dzień wcześniej w tym samym programie słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zadeklarował chęć zastąpienia dodatkowych świadczeń prawdziwym zwolnieniem emerytur z podatku. - W naszym programie jest emerytura bez podatku, to jest dla PSL bardzo ważny projekt. I to jest tak, jakby była 13., 14., 15. a może nawet 16. emerytura – zadeklarował Kosiniak-Kamysz. Jaki stosunek ma do „trzynastek” i „czternastek” kolejny z potencjalnych koalicjantów, Lewica?

13. i 14. emerytura po wyborach. „Robimy kwerendę postulatów”

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział, że po niedzielnych wyborach nie było jeszcze żadnych rozmów z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą. - Lewica wczoraj zaczęła robić kwerendę ustaw, z którą pójdziemy na pierwsze spotkanie, robimy kwerendę postulatów, które chcemy w pierwszym aspekcie wnieść, to są polityczne i mocne postulaty, jak: mieszkanie na wynajem, jak polityka społeczna, jak uzyskanie pieniędzy z KPO, jak reforma wymiaru sprawiedliwości, (...) jak polityka edukacyjna, formaty dotyczące spraw prawno-człowieczych, czyli np. zmiana definicji gwałtu – wyliczył polityk.

- To wszystko wniesiemy na agendę i powiemy: „jesteśmy, dzień dobry, chcemy powalczyć o te sprawy" - zapowiedział Gawkowski.

Gawkowski był też pytany, jak Lewica chce zrealizować swoje postulaty m.in. liberalizacji prawa aborcyjnego, skoro PSL nie zgadza się na wpisanie spraw światopoglądowych do umowy koalicyjnej. Polityk Lewicy powiedział, że są różnice między formacjami i negocjacje dopiero nastąpią.

Polityk stanowczo zareagował na pytanie, czy Lewica zgodzi się na likwidację 13. i 14. emerytury. - Nie zgodzimy się na likwidację (...). Lewica jest przeciwko odbieraniu wszelkich zdobyczy społecznych, które dzisiaj pracują w Polsce. Mówiliśmy to w kampanii, mówiliśmy to i PSL-owi, i Platformie przed, tzn. jak podpisywaliśmy pakt senacki, jak były zespoły programowe, to Lewica zawsze mówiła uczciwie: ani podnoszenia wieku emerytalnego, ani likwidacji 800 plus - powiedział Gawkowski.

Ze strony Koalicji Obywatelskiej na te postulaty jest całkowita zgoda. - My tych rzeczy, które były dane, nie będziemy nikomu zabierać. Mówiliśmy to konsekwentnie od samego początku i tuta zdania nie zmieniamy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że była wysoka inflacja i musi to być uwzględnione w pieniądzach, jakie dostają Polacy – stwierdziła Małgorzata Kidawa-Błońska, wiceszefowa PO, w odpowiedzi na pytanie o przyszłość 800 plus zadane w audycji „Gość Radia ZET”.