Rząd może mieć problemy. NIK ostro krytykuje budżet

Budżet za ubiegły rok został negatywnie zaopiniowany przez NIK. W uchwale kolegium Najwyższej Izby Kontroli w sprawie opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za miniony rok czytamy o braku transparentności finansów publicznych. Rząd wydał oświadczenie, w którym przekonuje, że Radzie Ministrów należy się absolutorium.

NIK krytykuje budżet. MF: absolutorium nam się należy

Serwis Money.pl przypomniał, że dokument NIK jest niezbędny jeśli chodzi o realizację ustawy budżetowej. To na jego podstawie parlament udziela rządowi tzw. absolutorium, którego nieudzielenie może być równoznaczne nawet z dymisją rządu. Choć dotąd Izba zgłaszała uwagi do budżetu, to ostatecznie i tak wydawała pozytywną opinię. Tym razem było inaczej.

"Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia kierunki zmian w systemie finansów publicznych, w wyniku których gospodarka finansowa państwa prowadzona jest w znacznej części poza budżetem państwa i z pominięciem rygorów właściwych dla tego budżetu. Ustawa budżetowa, w tym przede wszystkim budżet państwa, przestaje pełnić funkcję podstawowego aktu zarządzania finansami państwa" - czytamy w analizie NIK.

Izba zaapelowała o przywrócenie przejrzystości finansów publicznych, a także „przywrócenie ustawie budżetowej roli podstawowego dokumentu odzwierciedlającego faktyczne dochody i wydatki państwa”. Nie obeszło się bez zarzutów dot. ukrywania wydatków, w tym m.in. kosztów ponoszonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do sprawy odniósł się resort finansów, który zaznaczył w komunikacie, że „uwagi NIK są ogólnymi uwagami co do zachowania konwencjonalnych, podręcznikowych zasad finansów publicznych, a nie do nieprawidłowej realizacji ustawy budżetowej”.

- Ocena NIK w zakresie tworzenia funduszy w Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym przede wszystkim Funduszu Covid i Pomocy została sformułowana w okolicznościach, które nie uwzględniają ówczesnej sytuacji. W obliczu pandemii oraz kryzysu energetycznego konieczne było użycie znacznie szybszego i bardziej elastycznego sposobu finansowania niż tradycyjne finansowanie budżetowe. To właśnie dzięki środkom, które były pozyskiwane przez fundusze BGK, udało się uratować tysiące miejsc pracy, zapewnić bezpieczeństwo obywateli w obliczu dynamicznie rosnących cen surowców energetycznych oraz przyjąć godnie uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy – tłumaczył dla PAP wiceminister Sebastian Skuza.

