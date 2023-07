Sąd ogłasza upadłość polskiego banku. Jest oficjalna decyzja

Getin Bank oficjalnie przestał istnieć. Od września 2022 roku działalność tego banku przeniesiona była do Velo Banku, który obecnie szuka kupca. Zarządzają nim Bankowy Fundusz Gwarancyjny i osiem banków komercyjnych: ING Bank Śląski, Alior Bank, Bank Millennium, PKO BP, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, mBank, Santander Bank Polska.

Upadłość Getin Banku stała się faktem

Upadłość banku, a wcześniej restrukturyzacja, zrodziła pytania na temat bezpieczeństwa pieniędzy klientów. W najgorszej sytuacji byli obligatariusze, którym nie udało się odzyskać środków.

W 2022 roku BFG zapewniał, że pieniądze klientów są bezpieczne. „Dla klientów nic się nie zmienia. Klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mając dostęp do swoich wszystkich oszczędności w placówkach oraz przez bankowość internetową i aplikację mobilną” – zapewnił wówczas Bankowy Fundusz Gwarancyjny w komunikacie.

Andrzej Zarzecki, członek zarządu Kancelarii Prosperitas wyjaśnił, czego dokładnie mogą oczekiwać klienci tego banku.

- Najistotniejszą wynikającą z tego okolicznością jest rozpoczęcie biegu 30 dniowego terminu na zgłoszenie syndykowi wszelkich wierzytelności względu Getin Noble Bank S.A. Szczególnie istotne jest to dla posiadaczy tzw. kredytów frankowych i to bez względu na to czy weszli już oni w spór sądowy z Getin Noble Bank czy też tego nie uczynili – doradził ekspert.

- Zgłaszanie wierzytelności jest postępowaniem niemal w pełni zinformatyzowanym, tego rodzaju zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem witryny internetowej tzw. Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wszelkie osoby posiadające swoje zobowiązanie w upadłym banku powinny skontaktować się ze swoim adwokatem bądź radcą prawnym celem analizy swojej sytuacji i zgłoszenia wierzytelności.

Najprawdopodobniej większość toczących się już postępowań sądowych z udziałem Getin Noble Bank S.A. zostanie zawieszona – podsumował mec. Zarzecki.

RadioZET.pl