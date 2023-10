Tak PiS po cichu podwyższa wiek emerytalny. ZUS podał oficjalne dane

Wiek emerytalny powrócił jako jeden z tematów kampanii wyborczej. Partia rządząca przekonywała, że jego podwyższenie byłoby jedną z pierwszych decyzji, jakie po zwycięstwie podjęłaby Platforma Obywatelska – mimo tłumaczeń Donalda Tuska, że do tego nie dojdzie. Temat umieszczono nawet w referendum, które ma być przeprowadzone równolegle do wyborów. O tym, co dokładnie znaczy przygotowane przez partię rządzącą pytanie i co zmieni odpowiedzenie na nie, w podcaście „Biznes. Między wierszami” wytłumaczył dr Tomasz Lasocki z Uniwersytetu Warszawskiego

132 000 seniorów z ulgą PIT za brak przejścia na emeryturę

Premier Mateusz Morawiecki w spocie PiS stwierdził, że „KO tylko przybiera nogami w miejscu, by przywrócić wyższy wiek emerytalny”. Czy rzeczywiście tak jest, czy jakakolwiek partia polityczna deklaruje, że chce podnieść wiek emerytalny? Od odpowiedzi na to pytanie dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, rozpoczął analizowanie stwierdzeń PiS-u w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

ZUS przypomniał, że od 1 stycznia 2022 roku seniorzy, którzy nie pobierają świadczeń emerytalno-rentowych i wciąż pracują lub prowadzą inną działalność zarobkową, mogą korzystać ze zwolnienia przychodów z tej aktywności z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie dotyczy osób w wieku emerytalnym (co najmniej 60 lat u kobiet i 65 lat u mężczyzn) i można z niego korzystać na bieżąco, w trakcie roku lub uwzględnić dopiero w rozliczeniu po zakończeniu roku podatkowego. Ulga zwalnia z podatku przychody seniora do wysokości 85 528 zł rocznie i nie pomniejsza kwoty wolnej od podatku, o ile taka przysługuje.

- Korzyść z PIT-0 dla Seniora polega na otrzymywaniu wyższego wynagrodzenia do ręki. Dotyczy okresu, w którym wydłużamy naszą aktywność zarobkową i nie pobieramy emerytury ani renty – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

- Celem tej ulgi jest zachęta do wydłużania aktywności zawodowej. Dodatkowe składki na koncie emerytalnym i późniejsze przejście na emeryturę poskutkują wyższym świadczeniem pobieranym do końca życia – stwierdziła prof. Uścińska. To jeden z elementów plan PiS, który ma doprowadzić do efektywnego podwyższenia wieku emerytalnego, czyli skłaniania seniorów, żeby pozostawali w pracy mimo uzyskania prawa do emerytury.

Prezes ZUS dodała, że „najważniejszą zachętą do odraczania emerytury jest formuła obliczania wysokości świadczenia po reformie z 1999 roku” - Polski system emerytalny ma wbudowane silne zachęty do odraczania emerytury. Jeden rok później, to w ostatnich latach nawet 10–20 procent wyższa kwota przyznanej emerytury dzięki większej liczbie składek, waloryzacji oraz przyjmowanemu do obliczeń średniemu dalszego trwaniu życia – przypomniała Uścińska.

Z dostępnych danych wynika, że w Polsce pracuje 1,2 miliona seniorów. W tym 826 tys. z nich łączy pracę z pobieraniem emerytury. Między 2015 a 2022 rokiem liczba pracujących emerytów (pobierających swoje świadczenie z ZUS) wzrosła o blisko 44 procent. Wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku powyżej 60/65 lat wyniósł 9,3 procent w I kwartale 2023 roku, co stanowi wzrost o 2,1 punktu procentowego od I kwartału 2016.