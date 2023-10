Władysław Kosiniak-Kamysz w dzisiejszym Gościu Radia ZET o 8:02 powiedział, że zamiast 13. emerytury lepszym rozwiązaniem jest emerytura bez podatku. Czy Lewica też chce likwidacji 13. emerytury? - No to nie będzie zgody na to - powiedział Krzysztof Gawkowski – przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Mogę pani powiedzieć na co się Lewica nie zgodzi. W tym studiu padło rano [W. Kosiniak-Kamysz – red.], że będzie propozycja likwidacji 13-stych emerytur. No to nie będzie zgody na to – zaakcentował wiceszef Lewicy.

Likwidacja 13. emerytury? Gawkowski: Nie będzie zgody

Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że lepszym rozwiązaniem jest emerytura bez podatku. - No to wspaniale, ale Lewica nie będzie popierała tego, żeby likwidować 13. emeryturę. Nie wiem, jaka będzie konkluzja całości likwidowania dorobków społeczno – socjalnych, które były dane przez 8 lat, ale jestem zwolennikiem tego, żeby 13. emeryturę utrzymać. Lewica będzie walczyła o to, żeby utrzymać te wszystkie zdobycze socjalne, które były. Nie jesteśmy przeciwko 800+, 13. emeryturze i nie zmienię zdania dlatego, że ktoś w studiu powiedział coś innego – stwierdził Gawkowski.

- Jest kompromis, mówi coś Władek Kosiniak-Kamysz, mówi coś Hołownia, powie coś Tusk. Ja jestem od tego, bo mam w sercu Lewicę, żeby na pewno nie likwidować 13. emerytury. Trudno jest dzisiaj usiąść i na odległość przez mikrofony mówić, która jest lepsza koncepcja. Tak to powinno wyglądać. Rozpoczynamy pracę, mamy koncepcję co proponuje Lewica, PSL, co proponuje PO. Liczymy to, patrzymy ile na koniec zyskuje emeryt na której koncepcji i najlepsza dla emeryta jest wdrażana. Jedno chciałbym podkreślić. Jak zobaczę wyliczenia dot. pracy i finansów w tym układzie i zobaczę ile emeryt będzie miął na rękę, a nie brutto, będziemy podejmowali decyzję - dodał.