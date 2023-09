Ważny komunikat ZUS. „Seniorzy zobaczą na kontach więcej pieniędzy”

14. emerytura poratuje finanse seniorów mocniej niż w ubiegłym roku, jako że została podniesiona do 2650 zł brutto. Na rękę kwota będzie niższa – ostateczna wysokość dodatkowego świadczenia zależy od emerytury otrzymywanej co miesiąc od ZUS. - Czternastki są wypłacane w terminach wypłat emerytury lub renty. Oznacza to, że jeśli ktoś dostaje pieniądze z ZUS 10 czy 20 września, to również w tym terminie ZUS przelewa czternastkę, czyli nie będzie osobnego przelewu – przypomniała Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Większe wypłaty od ZUS

- Ten, kto ma najniższą emeryturę, 1588,44 zł, i dostanie dodatkowe 2650 zł brutto, otrzyma „czternastkę” na poziomie 2202,5 zł. Osoby ze świadczeniem przekraczającym 2500 zł brutto miesięcznie muszą liczyć się z tym, że od całej „czternastki” zapłacą pełną zaliczkę na podatek dochodowy. Seniorzy ze świadczeniem 2900 zł brutto otrzymają w związku z tym 2093,5 zł. Wynika to stąd, że od kwoty brutto trzeba pobrać nieco ponad 500 zł, a więc zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To, ile każdy uprawniony do „czternastki” faktycznie otrzyma, musi sobie policzyć, uwzględniając zarówno to, jakie ma dziś świadczenie, ile zapłaci od tego podatki i ile składki zdrowotnej. To będą bardzo indywidualne wyliczenia – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Oglądaj

Iwona Kowalska-Matis dodała, że nie trzeba składać wniosku, żeby dostać „czternastkę”: ZUS wypłaci pieniądze z urzędu. Aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić, co najmniej 50 zł.

- Osoby, którym z naszych wyliczeń wychodzi 14. emerytura niższa niż 50 zł – nie dostaną jej wcale. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza kwoty 5500 zł brutto – wyjaśniła Kowalska-Matis.

Dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Będzie można otrzymać tylko jedną „czternastkę”, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki zostanie podzielona każdemu uprawnionemu po równo. 14. emerytury nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Z wypłaty zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Według szacunków, osobom z emeryturą lub rentą w wysokości do ok. 2194 zł brutto cała kwota zaliczek pobranych od kwietniowej trzynastki i wrześniowej czternastki zostanie zwrócona w rozliczeniu rocznym. Osobom ze świadczeniem do 2500 zł brutto zostanie zwrócona kwota zaliczek pomniejszona o należny podatek. Powyżej tej kwoty efekt nie występuje.

„Czternastka” jest wolna od wszelkich innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.