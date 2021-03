Asteroida 2001 FO32 minie Ziemię już 21 marca. NASA podkreśla, że to "największy obiekt" tego typu, który zbliży się do naszej planety w 2021 roku. Czy są powody do obaw? Asteroida została sklasyfikowana jako "potencjalnie niebezpieczna", ale naukowcy podkreślają, że jest ona stale monitorowana.