99942 Apophis została odkryta 19 czerwca 2004 roku przez Roya Tuckera, Davida Tholena oraz Fabrizio Bernardiego w ramach programu poszukiwania planetoid Peak National Observatory w Arizonie. 18 grudnia 2004 roku obiekt został ponownie odnaleziony przez Gordona Garradda z Obserwatorium Siding Spring w Australii.

Asteroida Apophis należy do planetoid z grupy Atena, których orbity zbliżone są do orbity ziemskiej. Obiega ona Słońce w ciągu 323 dni, zbliżając się dwukrotnie do orbity Ziemi w ciągu jednego obiegu. Na skutek zaburzenia orbity Apophisa podczas zbliżenia z Ziemią 13 kwietnia 2029 roku przejdzie on z grupy Atena do grupy Apolla. Według NASA zbliży się ona wtedy do naszej planety na odległość 31 000 km, lecąc z prędkością 107 826 kilometrów na godzinę. Wiadomo, że ma ona promień 185 metrów i waży prawie 27 bilionów kilogramów.

Pierwotny raport NASA z 24 grudnia 2004 określał „prawdopodobieństwo” zderzenia asteroidy z Ziemią na „około 1 do 300”. Już 27 grudnia 2004 na podstawie 176 obserwacji „prawdopodobieństwo” zostało powiększone na 1 do 37.

Ziemi grozi niebezpieczeństwo?

- Nowsze obserwacje potwierdziły, że asteroida przeleci obok Ziemi bez incydentów zarówno w 2029, jak i 2036 roku. Niemniej większość naukowców uważa, że nigdy nie jest za wcześnie, aby zastanowić się nad strategiami zmiany kierunku, jeśli byłaby na kursie zderzeniowym z naszą planetą – informuje NASA.

Niektórzy naukowcy opracowują już plany, które mają pomóc zminimalizować potencjalne ryzyko zderzenia. Impuls kinetyczny, który został wysłany w stronę asteroidy, pomógł dokonać niezbędnych pomiarów. Niewykluczone, że dzięki temu uda się wystrzelić w stronę asteroid dwóch „zwiadowców”. Jeden z nich będzie miał na celu zepchnięcie „zabójcy planet” z niebezpiecznego kursu.

RadioZET.pl/ NASA/ Urania.edu.pl/ Metro.co.uk