Jaja dinozaurów liczące ok. 68 milionów lat znaleziono w Aragonii w okolicach miasta Huesca. - Jesteśmy bardzo zaskoczeni, gdyż od praktycznie 14 lat prowadzimy rozmaite badania w Aragonii (…) i właśnie tam ma miejsce teraz takie odkrycie - mówi Miguel Moreno Azanza.

Naukowiec przekonuje, że początkowo nic nie wskazywało na to, że okolice Huesca mogą okazać się jednym z największych na świecie skupisk jaj dinozaurów. Łącznie w tym miejscu znaleziono 20 skamieniałych jaj. Cztery z nich niemal na pewno zawierają embriony.

Jak tłumaczy paleontolog Jose Manuel Gasca, średnica jaj wynosi około 20 cm. Znalezione jaja to pozostałości po tytanozaurach - roślinożernych zauropodach. Żyły one od późnej jury do końca kredy. Były to jedne z największych zwierząt żyjących na lądzie w historii naszej planety. Długość ich ciała osiągała ponad 30 metrów, a waga nawet 100 ton.

- Liczymy, że dzięki temu odkryciu uda nam się znaleźć odpowiedzi na kilka frapujących nas pytań dotyczących reprodukcji tych dinozaurów - zaznacza Miguel Moreno Azanza.

Poprzednie podobne odkrycie miało miejsce w 1997 i 1999 roku Auca Mahuevo, w argentyńskiej Patagonii. Znalezione wówczas skamieniałe jaja miały średnicę 11-12 cm i także zawierały skamieniałe embriony, z odciskami skóry.

