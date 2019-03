Największa elektrownia słoneczna na świecie. Wytwarza więcej energii, niż jest w stanie zużyć całe państwo

Nowa elektrownia termo-solarna to element projektu rządu marokańskiego, który zadeklarował chęć pozyskiwania ponad połowy energii elektrycznej wytwarzanej w państwie wyłącznie ze źródeł odnawialnych do 2030 roku. To największa elektrownia słoneczna na świecie - jej wielkość można przyrównać do 3,5 tys. boisk piłkarskich.

Największa elektrownia termo-solarna na świecie

Jej powstanie kosztowało ponad 9 miliardów dolarów - część z tej kwoty sfinansowały rząd marokański oraz chiński, dla którego inwestycja to element prac nad tzw. Nowym Jedwabnym Szlakiem. Oddana właśnie do użytku elektrownia to największa tego typu na świecie. Od innych odróżnia ją źródło, dzięki któremu wytwarza energię elektryczną. Nie jest to w tym przypadku ani rozkład pierwiastków ciężkich, ani spalanie węgla, ale promienie słoneczne.

Elektrownia kosztowała ponad 9 miliardów dolarów

Projekt powstał przy współpracy hiszpańskiej spółki Sener, której technologię wykorzystano przy powstawaniu elektrowni, a także chińskiego koncernu Shandong Electric Power Construction. Noor-Quarzazate, bo tak nazwano kompleks, jest nadzorowane przez Marokańską Agencję Energii Słonecznej Masen.

fot. Maroccan World News

Energia jest wytwarzana dzięki promieniom słonecznym

Międzynarodowy projekt imponuje rozmiarami. Całkowita powierzchnia elektrowni wynosi ponad 3 tys. hektarów, a zatem w porównaniu tyle samo, co mniej więcej 3,5 tys. boisk piłkarskich. Kompleks jest w stanie wytworzyć około 580 MW energii, czyli dwukrotnie więcej, niż wynosi zapotrzebowanie całego Marrakeszu. Noor-Quarzazate powstało jako alternatywa dla pozyskiwania energii elektrycznej z paliw kopalnych, w wyniku czego do atmosfery wyzwalane są m.in. olbrzymie ilości dwutlenku węgla, co powoduje znaczące przyśpieszenie wzrostu średnich temperatur na świecie. Globalne ocieplenie jest wskazywane jako jedno z największych zagrożeń dla naszej planety. Elektrownia to część prac nad deklaracją rządu marokańskiego, według której do 2030 roku ponad połowa wytwarzanej w tym kraju energii ma pochodzić wyłącznie z odnawialnych źródeł.

RadioZET.pl/źródło:Donald.pl;PortalTechnologiczny.pl/AG