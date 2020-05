Odkryto nową super-Ziemię. Jest bardzo podobna do naszej planety

Astronomowie z University of Canterbury odkryli nową super-Ziemię. Nazwana OGLE-2018-BLG-0677Lb jest jedną z najdalszych egzoplanet znanych naukowcom. Jej rozmiar i orbita są porównywalne z Ziemią.

Super-Ziemia OGLE-2018-BLG-0677Lb znajduje się ok. 25 lat świetlnych od naszej planety. Jej macierzysta gwiazda ma 10 proc. masy Słońca. Z kolei planeta ma 3,69 masy Ziemi. Krąży ona wokół swojej gwiazdy w odległości 0,7 jednostki astronomicznej. To tyle co odległość Wenus od Słońca.

Jak podkreślają naukowcy z University of Canterbury, odkryta egzoplaneta jest jedną z niewielu znanych nam planet, które wielkością i orbitą przypominają Ziemię. Warto podkreślić, że to jeden z najdalszych tego typu obiektów, jaki kiedykolwiek został zaobserwowany.

Super-Ziemia OGLE-2018-BLG-0677Lb. Co o niej wiemy?

Planeta została odkryta techniką mikrosoczewkowania grawitacyjnego. To konkretne zdarzenie mikrosoczewkowania grawitacyjnego zaobserwowano w 2018 roku - informuje portal "Urania". Zostało wykryte niezależnie przez program OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) oraz przez koreańską sieć KMTNet (Korea Microlensing Telescope Network), w których wykorzystano teleskopy w Chile, Australii i Południowej Afryce.

Wspomniana gwiazda macierzysta odkrytej egzolanety jest wyjątkowo mała. Badacze nie potrafią precyzyjnie określić, czy mamy do czynienia z gwiazdą karłowatą, czy też brązowym karłem.

Pełne okrążenie OGLE-2018-BLG-0677Lb wokół swojej gwiazdy zajmuje około 617 ziemskich dni.

