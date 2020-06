Odebrano tajemniczy sygnał z odległej galaktyki. Skąd pochodzi?

Błyski radiowe FRB nie są zjawiskiem nowym. Od 2007 roku zarejestrowano ich setkę. Zarejestrowany przez radioteleskop Lovella sygnał jest jednak drugim w historii odebranym sygnałem mającym charakter cykliczny.

Między 16 września 2019 roku a 30 października 2019 roku, podobny sygnał zarejestrował radioteleskop CHIME/FRB (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment/Fast Radio Burst Project). Coś wysyłało w naszą stronę serię błysków dokładnie co godzinę, przez cztery dni, co 16,35 dnia.

Radioteleskop Lovella odebrał tajemniczy sygnał z odległej galaktyki

Nowy sygnał, nazwany FRB 121102, pojawiał się z nieco dłuższymi odstępami, według wzoru: 90 dni wielokrotnych emisji a potem 67 dni ciszy radiowej. I tak co 157 dni.

- Do teraz mieliśmy świadomość istnienia wyłącznie jednego FRB z cyklicznym wzorem emisji. Możliwość ustalenia takiego wzorca pozwala odkryć wiele wskazówek dotyczących źródła sygnału. Okresowość mówi nam na przykład, że to co emituje FRB orbituje z jakimś innym ciałem astrofizycznym – wyjaśnia astronom Kaustubh Rajwade z University of Manchester.

Czym jest sygnał FRB 121102? Według badaczy, sygnał pochodzi z galaktyki karłowatej oddalonej o ok. 3 mld lat świetlnych od Ziemi. Naukowcy nie potrafią dokładnie zdefiniować jego źródła. Kaustubh Rajwade przyznaje, że wydłużony czas emisji sygnału może wskazywać na obecność masywnej gwiazdy, czarnej dziury lub bardzo gęstej gwiazdy neutronowej.

Oglądaj

Niewykluczone jednak, że sygnał pochodzi z szybko obracającej się gwiazdy neutronowej, albo z kosmicznych kataklizmów, jak np. wybuch supernowej albo układów binarnych.

RadioZET.pl/ Focus/ Space.com