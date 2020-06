Przed nami pełnia Truskawkowego Księżyca. Tego wieczoru czeka nas coś jeszcze

Truskawkowy Księżyc to już szósta pełnia w tym roku. Czerwcowe zjawisko nazywane jest także pełnią "kwiatową" i "różaną", bo zbiega się z corocznym rozkwitem wielu kwiatów.

Nazwa "truskawkowa pełnia" została nadana przez rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, którzy powiązali ją właśnie okresem zbioru truskawek.

Truskawkowy Księżyc 2020. O której godzinie? Gdzie oglądać?

Pełnia Truskawkowego Księżyca przypada na piątek 5 czerwca 2020 roku. Rozpocznie się godz. 19.12 polskiego czasu, a kilkanaście minut później zbiegnie się z półcieniowym zaćmieniem Księżyca. Kumulacja zaćmienia nastąpi o godz 20.58. Truskawkowy Księżyc będzie widoczny do sobotniej nocy (6 czerwca).

Truskawkowy Księżyc będzie najlepiej widoczny w północnej części Polski. Niestety, wiele wskazuje na to, że czerwcowym obserwacjom przeszkodzą warunki atmosferyczne. W godzinach wieczornych w północnej Polsce prognozowane jest zachmurzenie i opady deszczu.

Pełnia Księżyca to faza, podczas której Księżyc znajduje się w opozycji do Słońca, tzn. kiedy Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Dokładniej, pełnia występuje wtedy, gdy długości ekliptyczne Słońca i Księżyca różnią się o 180 stopni. Księżyc w fazie pełni znajduje się średnio co miesiąc. W tym roku czeka nas jeszcze siedem pełni w następujących terminach: 5.07, 3.08, 2.09, 1.10, 31.10, 30.11 oraz 30.12.

Półcieniowe zaćmienie Księżyca 2020

Także w piątek 5 czerwca, gdy Księżyc będzie wschodził, będziemy mogli zaobserwować jego półcieniowe zaćmienie. Zaćmienie rozpocznie się o godzinie 19:25 czasu polskiego, a zakończy się kilka minut po godz. 23.00.

To już drugie w 2020 roku zaćmienie półcieniowe Księżyca, jakie będziemy mogli obserwować nad Polską. Pierwsze miało miejsce w styczniu, a całe widowisko trwało blisko 4 godziny.

RadioZET.p/ National Geographic/ gazeta.pl