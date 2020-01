Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Wilczy Księżyc ukaże się naszym oczom w piątek, ale wyjątkową pełnię będziemy mogli obserwować od 9 stycznia aż do niedzieli. To określenie przypisane do pełni księżyca w styczniu przez rdzennych Amerykanów, ale i Europejczyków. Powiązano je z wilkami przez ich skłonność do podchodzenia pod ludzkie osady i charakterystyczne wycie.

Tegoroczne zjawisko będzie widoczne niemal z całego terytorium Polski, oczywiście o ile pozwoli brak zachmurzenia.

Przewidziana na 10 stycznia pełnia będzie o tyle wyjątkowa iż odbijający promienie Słońca Księżyc wejdzie w strefę półcienia rzucanego w kosmosie przez Ziemię. Pełny blasku pociemnieje, ale nie do końca. W maksymalnym zacienieniu, w piątek o godz. 20, będzie ok. 90 proc. tarczy Księżyca. Do obserwacji nie potrzeba specjalnego sprzętu, niemniej lornetka lub luneta pozwolą na dokładną obserwację niecodziennego zjawiska.

Według badań pełnia księżyca nie przekłada się korzystnie na ludzki nastrój. Wielu skarży się na problemy z zaśnięciem, część ludzi wcześniej się wybudza. Organizm wytwarza mniej serotoniny, czyli tzw. hormonu szczęścia.

RadioZET.pl