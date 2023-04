Asteroida większa od wieży Eiffla zbliża się do Ziemi. NASA wydała komunikat

Naukowcy NASA z Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi (CNEOS) opublikowali dane asteroidy, która już 26 kwietnia (środa) minie Ziemię w odległości, którą program zalicza do "potencjalnie niebezpiecznych". Światowe media obiegła informacja, że asteroida 2006 HV5 jest większa od wieży Eiffla.

Potężna asteroida niedługo minie Ziemię. "Potencjalnie niebezpieczna"

Kosmiczny gość minie naszą planetę w nieco ponad sześciokrotnej odległości księżycowej, co oznacza, że w najbliższym momencie będzie znajdować się 2,4 miliona kilometrów od Ziemi. To odległość, która pozwala zaliczać ciało niebieskie do "potencjalnie niebezpiecznych".

NASA określa tak wszystkie kosmiczne skały, które przecinają orbitę do 7,8 miliona kilometrów i mierzą co najmniej 150 metrów średnicy. W przypadku 2006 HV5 - asteroida mierzy blisko 400 metrów. To więcej niż wieża Eiffla. Szczęśliwie nie znajduje się na kursie kolizyjnym z Ziemią.

NASA stale monitoruje nasze najbliższe kosmiczne otoczenie w poszukiwaniu zagrożenia. Choć 2006 HV5 nie zagraża nam bezpośrednio, jest jednym z ponad 31 000 obiektów bliskich Ziemi, które naukowcy zidentyfikowali do tej pory. We wtorek (18 kwietnia) na oficjalnych stronach pojawił się komunikat o powołaniu specjalnej Strategii Obrony Planetarnej i Planu Działania. W dokumencie czytamy, że agencja kosmiczna namierza obiekty bliskie Ziemi (Near Earth Objects) od blisko trzech dekad.

"NEO mogą pomóc naukowcom zajmującym się planetami lepiej zrozumieć narodziny i formowanie się naszego Układu Słonecznego, niektóre podróżują po orbitach, które zbliżają je wystarczająco blisko Ziemi, aby stwarzać potencjalne zagrożenie uderzeniowe" - czytamy. Pierwsza misja obrony planetarnej - Dart - w istocie jest już za nami, dlatego na początku kwietnia Biuro ds. Nauki i Technologii Białego Domu opublikowało zaktualizowaną krajową strategię gotowości i plan działania w zakresie zagrożeń związanych z obiektami bliskimi Ziemi i obrony planetarnej. Dokument traktuje o planie obronnym na najbliższe 10 lat.

RadioZET.pl /NASA/ Newsweek.com