Czy usypianie laptopa jest dobre? Sprawdź, co zrobić, gdy kończysz pracę

Osoby, które za każdym razem wyłączają komputer, gdy skończą z niego korzystać, uważają, że w ten sposób oszczędzają energię. Z kolei ponowne otwieranie wszystkich ważnych zakładek i folderów bywa czasochłonne. Według niektórych teorii ciągłe uruchamianie i zamykanie komputera może uszkodzić podzespoły komputera. Oczywiście nie jest to wykluczone, jednak do takiej sytuacji mogłoby dojść wyłącznie, gdybyśmy robili to cały czas. Dlatego niektórzy po prostu usypiają urządzenie. W wielu przypadkach komputer nigdy nie jest wyłączany. Czy może to zaszkodzić urządzeniu? Co się dzieje, gdy laptop cały czas jest usypiany? Warto wiedzieć.

Wyłączać czy usypiać laptopa? To rozwiązanie jest lepsze

Po odłączeniu laptopa z prądu nie pobiera on żadnej ilości energii elektrycznej (niezależnie od tego, czy jest włączony, czy nie). Dlatego pytanie, czy lepiej usypiać czy wyłączać laptopa dotyczy sytuacji, gdy jest on podłączony do źródła zasilania. Odpowiedź jest prosta: zawsze lepiej wyłączyć, jednak podczas uśpienia laptop pobiera śladowe ilości energii (w stanie uśpienia to około 0,78 W/h). Różnica między wyłączeniem a uśpieniem laptopa, gdy jest podłączony, jest niewielka. Inaczej może być w przypadku laptopów gamingowych: te pobierają znacznie więcej energii.

W przypadku usypiania laptopa, pod uwagę trzeba jednak wziąć model. Jak czytamy w serwisie spidersweb.pl:“Funkcja usypiania laptopa powinna działać w nowoczesnych komputerach absolutnie bezproblemowo. Nie da się jednak wykluczyć, że w starszych laptopach usypianie komputera może się jednak wiązać z wyraźnie większym zużyciem baterii, niż w przypadku całkowicie wyłączenia sprzętu”.

Należy zwrócić uwagę na to, jak laptop “zachowuje się” podczas uśpienia. Jeśli szumi, nagrzewa się, a wybudzenie go powoduje problemy, oznacza to, że coś jest nie tak i należy zgłosić usterkę. Pamiętajmy też, by wyłączać komputer, jeśli nie korzystamy z niego przez dłuższy czas, na przykład kilka godzin.