Śnieżyce, zamiecie śnieżne i lód na drogach. Sobota pełna alertów IMGW

Pogoda będzie dziś w wielu regionach kraju ekstremalnie niebezpieczna. Od Pomorza po Podlasie może spaść do 15 centymetrów śniegu. Będzie tam wiał porywisty wiatr - ok. 60-80 km/h, który spowoduje miejscami zawieje i zamiecie śnieżne ograniczające widzialność do 100 metrów. Późnym popołudniem strefa opadów ma objąć również Mazowsze, Lubelszczyznę i województwo łódzkie. Kierowcy i piesi powinni zachować ostrożność, bo synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu.

W dzień termometry wskażą od minus 1 stopnia Celsjusza na wschodzie, ok. 1 w centrum, do 2-3 stopni nad morzem. W nocy z soboty na niedzielę temperatura spadnie do minus 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w kotlinach górskich. Z kolei na przeważającym obszarze kraju będzie się wahać od minus 7 do minus 2 stopni.

Pogoda w sobotę. IMGW wydał szereg ostrzeżeń

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenia drugiego stopnia przed wystąpieniem zawiei i zamieci śnieżnych w trzech województwach:

zachodniopomorskim, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, białogardzkim, kołobrzeskim, świdwińskim, szczecineckim;

pomorskim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: Elbląg, elbląskim.

Alerty pierwszego stopnia ostrzegające przed intensywnymi opadami śniegu wystosowano dla województw:

zachodniopomorskiego, powiaty: sławieński, koszaliński, Koszalin, białogardzki, kołobrzeski, świdwiński, szczecinecki, drawski;

pomorskiego;

warmińsko-mazurskiego, powiaty: Elbląg, elbląski, braniewski.

IMGW poinformowało również o wydaniu ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województw:

pomorskiego, dla powiatów: kościerskiego, bytowskiego, słupskiego, Słupsk, lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, kartuskiego, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskiego, nowodworskiego, malborskiego;

zachodniopomorskiego, dla powiatów: sławieńskiego, koszalińskiego, Koszalin, białogardzkiego, kołobrzeskiego, świdwińskiego, łobeskiego, gryfickiego;

kujawsko-pomorskiego, dla powiatów: tucholskiego, świeckiego, grudziądzkiego,

warmińsko-mazurskiego;

podlaskiego;

mazowieckiego, dla północno-wschodniej części województwa;

lubelskiego, dla powiatów bialskiego, Biała Podlaska.

Żółte alerty pogodowe dotyczące oblodzenia wydano dla województw:

pomorskiego;

kujawsko-pomorskiego, dla powiatów: tucholskiego, świeckiego, grudziądzkiego, chełmińskiego, wąbrzeskiego, brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego;

warmińsko-mazurskiego;

podlaskiego;

mazowieckiego, z wyjątkiem zachodniej i południowej części województwa;

lubelskiego, dla powiatów: łukowskiego, radzyńskiego, bialskiego, Biała Podlaska, parczewskiego, włodawskiego.

Źródło: Radio ZET/IMGW