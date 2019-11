Ksiądz uprawiał seks z nieletnimi. Był opiekunem Koła Przyjaciół Radia Maryja

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim. Przesłuchani zostali pokrzywdzeni i świadkowie. Na wniosek prokuratury sąd aresztował księdza na trzy miesiące. Za zarzucane mu czyny grozi do 12 lat więzienia.

Wobec jednego z chłopców ksiądz przynajmniej kilkukrotnie dopuścił się obcowania płciowego oraz innych czynności seksualnych. Dochodziło do tego od lata ubiegłego roku do lipca tego roku. W przypadku drugiego chłopca zarzut dotyczy jednorazowego doprowadzenia do obcowania płciowego i innej czynności seksualnej w lipcu tego roku powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka

Ze względu na dobro pokrzywdzonych dzieci prokuratura nie ujawnia szczegółów sprawy.

Rzecznik prasowy archidiecezji lubelskiej ks. Adam Jaszcz w nadesłanym PAP oświadczeniu napisał, że władze archidiecezji mają pełne zaufanie do działań prokuratury: "Gdy świecki wymiar sprawiedliwości zakończy swoje procedury, sprawa zostanie przekazana do Stolicy Apostolskiej. Jeśli zarzuty się potwierdzą, nie ma na nie żadnego usprawiedliwienia".

Ks. Jaszcz tłumaczy w oświadczeniu, że kuria nie miała żadnych niepokojących informacji na temat niewłaściwych zachowań duchownego.

Jak podał na swojej stronie internetowej lubelski "Dziennik Wschodni", ks. Tomasz F. był w ubiegłych latach przenoszony do kolejnych parafii. W latach 1997–2001 był w Piotrawinie. Stamtąd trafił do Krzczonowa, a następnie do Łęcznej. W 2011 r. przeniesiono go do parafii w Sernikach, skąd pięć lat później trafił do Podgórza. W 2017 r. uczestniczył w szkolnych uroczystościach w miejscowości Stołpie. Nieco ponad rok później był już w Opolu Lubelskim. Tam był szpitalnym kapelanem, opiekunem Koła Przyjaciół Radia Maryja i miejscowych harcerzy.

RadioZET.pl/PAP